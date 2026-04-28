Nasce in Sicilia Confimprese Turismo, nuova articolazione interna a Confimprese Sicilia dedicata allo sviluppo del comparto turistico. A guidarla sarà Giovanni Martello, nominato Coordinatore regionale.

Una scelta che punta su un profilo manageriale con esperienza diretta nel comparto e una conoscenza radicata del territorio.

L’organizzazione si propone di rafforzare la presenza dell’associazione nel settore turistico, oggi tra i principali motori dell’economia regionale.

Un profilo d’esperienza tra impresa e visione turistica

Nato il 7 settembre 1985, Martello ha costruito il proprio percorso partendo dalla laurea in Scienze dell’economia e della gestione aziendale. Negli anni ha affiancato alla formazione accademica un’esperienza concreta nel settore turistico-alberghiero.

Il suo nome è legato al Gruppo Martello, realtà fondata dal padre e oggi punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità tra Lampedusa e Palermo. In questo contesto ricopre un ruolo manageriale di primo piano, con attenzione alla qualità dei servizi e all’evoluzione dell’offerta turistica.

All’interno del gruppo, Martello si distingue per capacità di leadership e visione orientata all’innovazione. Il lavoro si concentra sulla valorizzazione dell’esperienza turistica, con un approccio che punta a coniugare accoglienza e identità territoriale.

La gestione di strutture in due aree diverse della Sicilia rappresenta un osservatorio privilegiato sulle dinamiche del turismo regionale, tra stagionalità, flussi e nuove esigenze dei viaggiatori.

Accanto all’attività imprenditoriale, Martello porta avanti da anni un impegno diretto sul territorio. In qualità di presidente della Pro Loco di Lampedusa e Linosa, promuove iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale, ambientale e identitario delle isole.

Un lavoro che contribuisce a rafforzare il posizionamento dell’arcipelago nel panorama turistico nazionale e internazionale, con attenzione alla promozione sostenibile e alla tutela delle risorse locali.

Una nomina che guarda allo sviluppo del comparto

La nomina a coordinatore regionale rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale consolidato. Allo stesso tempo indica una direzione precisa per Confimprese, che punta a rafforzare il proprio ruolo nel turismo siciliano.

Confimprese Turismo si propone come punto di riferimento per le imprese del settore. Tra gli obiettivi: sostenere processi di aggregazione, promuovere innovazione e qualità dei servizi, rafforzare la competitività e favorire il dialogo con le istituzioni.

A Giovanni Martello viene affidato il compito di coordinare le attività regionali e rappresentare le istanze degli operatori. Il lavoro si concentra sulla costruzione di un modello di sviluppo turistico moderno, sostenibile e integrato.