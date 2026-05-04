La “Domenica al museo” a Naro si è rivelata un grande successo, confermandosi come un’importante occasione di valorizzazione e promozione del patrimonio culturale locale. Numerosi visitatori sono giunti da tutta la Sicilia — da Vittoria, Ragusa, Catania e Palermo, nonché dalle vicine Canicattì e Caltanissetta — a testimonianza di un interesse sempre crescente verso le ricchezze storiche e artistiche del territorio.

Nel corso della giornata, le vie del centro e i principali siti di interesse si sono animati di presenze, curiosità e partecipazione, creando un’atmosfera vivace e coinvolgente. Fondamentale è stato il contributo delle associazioni locali: i volontari di We Naro, insieme alla Pro Loco, hanno accompagnato e guidato i numerosi turisti lungo i percorsi culturali, offrendo informazioni e approfondimenti che hanno arricchito l’esperienza dei visitatori.