Un motociclista di 36 anni Dario Matranga, è morto in un incidente stradale avvenuto a Palermo tra via Libertà e viale Lazio. L’uomo era a bordo di una Vespa che, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con un’auto che dai primi accertamenti risulterebbe essere un’auto a noleggio con a bordo due turisti. Soccorso da personale del 118, il 35enne è stato condotto d’urgenza al pronto soccorso dell’ospedale Villa Sofia, dove però è morto poco dopo per la gravità delle ferite riportate nello scontro. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti carabinieri e polizia locale.
Scontro tra auto e una Vespa, morto motociclista di 36 anni
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Ruba sei paia di occhiali dal valore di 1.200 euro, denunciata 40enne
Ha provato a rubare sei paia di occhiali del valore di 1.200 euro circa, ma il suo maldestro tentativo è stato scoperto. Così una...
Abusi sessuali su minore, arrestato 47enne
I Carabinieri della Compagnia di Milazzo hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto...
Frana di Niscemi, la strada degli scrittori dona 300 volumi alla biblioteca
A Niscemi in arrivo una montagna di libri. La Strada degli Scrittori dona 300 volumi alla biblioteca del liceo scientifico “Leonardo da Vinci”. Mercoledì 6 maggio...
Prevenzione e contrasto alle truffe agli anziani, il bilancio del progetto “Io non ci...
Otto mila cittadini connessi all’App, 120 notifiche informative inviate, 6 tappe nelle scuole, 2mila e 500 studenti coinvolti, 35 video e audio realizzati...
Sicilia, l’allarme di Confartigianato: senza giovani l’artigianato rischia di fermarsi
Il futuro dell’artigianato siciliano passa dai giovani, ma trovarli è sempre più difficile. È quanto emerge dal report dell’Osservatorio Mpi di Confartigianato intitolato “Focus...
Tornano gli sconti sui prestiti, la Regione paga gli interessi sul credito al consumo,...
Anche nel 2026 le famiglie a basso reddito potranno contare sul rimborso degli interessi pagati con i finanziamenti per l’acquisto di beni durevoli. Prosegue,...
Il tuo 730 precompilato 2026: ecco come accedere
il modello 730 precompilato è consultabile nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate. La dichiarazione è già predisposta con i dati in possesso dell’amministrazione...