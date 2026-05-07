Tre giorni all’insegna della tradizione, del gusto e del divertimento. Dal 8 al 10 maggio 2026 torna in Piazza XX Settembre a Campobello di Licata la Sagra ‘Mpur natu & ‘Mpanata, una delle manifestazioni più attese del territorio agrigentino dedicata ai due piatti simbolo della cucina campobellese.

Organizzata dall’Associazione 1681 Campobello, con il patrocinio del Comune di Campobello di Licata e del Comitato Provinciale ACSI Agrigento, la sagra promette tre giorni di street-food, musica, spettacoli e tante iniziative per tutte le età.

Il programma

Venerdì 8 maggio

Ore 19:00 – Inaugurazione ufficiale

Ore 20:00 – Apertura degli stand di street-food

Ore 21:00 – Esibizione della Scuola di Karate e Danza

Ore 22:00 – Mizzica in concerto (Rock N Roll, Swing & Folk)

Sabato 9 maggio

Ore 10:00 – Apertura stand con artigianato e prodotti tipici

Ore 10:30 – Corsa con i bambini

Ore 12:00 e 19:30 – Piatto Sagra (degustazione e vendita)

Ore 16:00 – Concorso “Migliore ‘Mpur natu & ‘Mpanata”

Pomeriggio e sera con sport in piazza, danza acrobatica, animazione per bambini, lo spettacolo del Mago Ufo e gran finale con i Dune Mosse – Zucchero Fornaciari Celebration Band.

Domenica 10 maggio

Ore 10:00 – Apertura stand

Ore 11:00 – Raduno Macchine d’Epoca

Mattinata con animazione per bambini e spettacoli folkloristici

Ore 17:00 – Premiazione del Concorso “Migliore ‘Mpur natu & ‘Mpanata”

Ore 19:00 – Premiazione Torneo Tennis

Ore 21:00 – Gran chiusura con Gianvito & il Maestro

Durante i tre giorni sarà inoltre possibile ammirare l’esposizione di Carretti Siciliani e visitare stand dedicati a prodotti senza glutine e senza lattosio.