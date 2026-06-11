Malviventi in azione a Favara in provincia di Agrigento. I ladri, dopo aver scardinato le grate, si sono intrufolati all’interno di una nota tabaccheria del centro cittadino portando via tra oggetti e denaro un bottino di circa 15.000 euro.

La ricostruzione dell’accaduto

Nella notte tra domenica e lunedì scorso una banda composta da almeno due o tre persone ha fatto irruzione all’interno di un esercizio commerciale. Sono entrati dal retro dopo aver manomesso le grate e hanno poi ripulito le cassette delle slot machine e gli scaffali su cui erano poggiate le stecche di sigarette.

Il proprietario una volta fatta l’atroce scoperta ha prontamente denunciato l’accaduto alla tenenza dei carabinieri di Favara. Dal canto loro i militari si sono mobilitati subito per avviare le indagini e cercare di far luce sul caso.

Come da prassi sono stati prese in carico le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, ma non hanno portato a nulla di concreto. Il lavoro di investigazione però procede e l’auspicio delle forze dell’ordine è quello di rintracciare i responsabili del becero episodio nel minor tempo possibile.