Altra donazione del sangue, ma in via straordinaria, venerdì 12 giugno, a Campobello di Licata.

L’appuntamento e’ dalle ore 17, presso la sede Avis, sita in via Generale Medici (zona sud-ovest dell’abitato), a poca distanza dalla Chiesa parrocchiale San Giuseppe -Unita’ Pastorale “”Sacra Famiglia””. In precedenza erano state raccolte 12 sacche di sangue e una idoneita’, preceduta da una raccolta con 7 donazioni e una pre-donazione. La prossima raccolta il 21 giugno.

Non e’ pleonastico lanciare un nuovo appello: “Donate sangue e’ donare vita”.

Giovanni Blanda