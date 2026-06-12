Porta un coltello a scuola: decisivo l’intervento di docenti e carabinieri in un istituto del Catanese. L’allarme e’ scattato quando alcuni studenti hanno segnalato al personale scolastico la presenza dell’arma.

La scuola ha quindi richiesto l’intervento dei carabinieri della Tenenza di Mascalucia che, in pochi minuti, hanno raggiunto l’istituto, dove hanno individuato il 17enne residente a Pedara, che nel frattempo era stato convocato negli uffici della vicepresidenza alla presenza dei genitori e dei docenti. I militari dell’Arma hanno recuperato il coltello, lungo complessivamente circa 19 centimetri e custodito in una guaina di plastica, che era stato introdotto all’interno dell’istituto e conservato nello zaino, procedendo quindi al sequestro dell’arma. Il minorenne e’ stato denunciato per porto ingiustificato di coltello.