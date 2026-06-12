Si aggirava tra gli scaffali del supermercato con fare apparentemente tranquillo, ma i suoi movimenti non sono sfuggiti agli addetti alla sicurezza di un punto vendita di Aci Sant’Antonio, che hanno deciso di seguirlo attraverso le telecamere interne.

Protagonista della vicenda un 36enne di origine romena, domiciliato a Catania, arrestato dai Carabinieri della locale Stazione per furto aggravato, ferma restando la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe prelevato dagli scaffali numerose confezioni di parmigiano reggiano, nascondendole all’interno di uno zaino che portava con sé. Quando gli addetti alla vigilanza hanno avuto la certezza che il cliente stesse occultando la merce, è partita la chiamata al 112 NUE.

La pattuglia dei Carabinieri, intervenuta in pochi minuti, ha raggiunto il supermercato proprio mentre il sospettato stava uscendo dalle casse senza pagare, con lo zaino sulle spalle pieno dei prodotti appena rubati. I militari dell’Arma lo hanno immediatamente bloccato e messo in sicurezza, procedendo quindi alla perquisizione. All’interno dello zaino sono state trovate ben 30 confezioni di parmigiano reggiano, per un valore complessivo di quasi 500 euro. L’intera refurtiva è stata recuperata e restituita al responsabile dell’esercizio commerciale mentre, sulla base degli indizi raccolti, da verificare in sede giurisdizionale, il 36enne è stato arrestato.