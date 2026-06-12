Nella Chiesa di San Giuseppe (non nella Chiesa di Gesu’ e Maria, come in un primo momento annunciato in queste colonne), venerdì, alle ore 10, sara’ officiata da don Marco Damanti la Santa Messa.
Seguira’ l’Adorazione eucaristica (per tutta la giornata). Alle ore 12, l’Ora media.
Alle ore 15, la “”Coroncina della Divina Misericordia””.Alle 17, la recita del Santo Rosario Eucaristico
A seguire, i Vespri solenni e la Benedizione.
La solennita’ sara’ celebrata anche nella Chiesa dell’ Immacolata, con inizio alle ore 18. Fara’ seguito l’Adorazione eucaristica.
Giovanni Bl.
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