

Proseguono con intensa partecipazione i festeggiamenti in onore di San Calogero, il Santo Eremita protettore di Naro. La devozione verso questo santo, venerato soprattutto in Sicilia e legato alla tradizione eremitica e alla protezione dalle calamità, è particolarmente sentita nella città barocca, dove ogni anno la comunità si riunisce per celebrarne la memoria con fede, tradizioni e momenti di aggregazione.

Dal 16 giugno il programma entra nel vivo

Martedì 16 giugno

Ore 7:15 – Santa Messa in Santuario

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta da Don Alessandro Bassani

Ore 21:30 – Piazza Roma: Morena e Federico in concerto

Mercoledì 17 giugno – Vigilia della Festa

Ore 7:15 – Santa Messa in Santuario

Ore 17:30 – Entrata e giro per le vie cittadine del complesso bandistico “Petiliana” di Delia

Ore 19:00 – Santa Messa presieduta da Don Alessandro Bassani

Ore 21:30 – Piazza Cavour: Intrattenimento musicale

Ore 23:00 – Sfilata della banda e grande spettacolo di fuochi d’artificio

Giovedì 18 giugno – Festa di San Calogero Eremita (Giorno principale)

Sante Messe in Santuario dalle ore 6:00 alle 9:00

Ore 10:00 – Santa Messa Solenne presieduta dall’Arcivescovo di Agrigento, Mons. Alessandro Damiano

Ore 10:30 – Intrattenimento musicale in Piazza Roma

Ore 11:00 – Processione con la Statua del Santo sulla “straula” fino alla Chiesa Madre

Ore 12:00 – Prosecuzione della processione fino alla Chiesa di San Francesco con Santa Messa

Ore 18:00 – Santa Messa nella Chiesa di San Francesco

Venerdì 19 giugno

Ore 9:00 – 11:00 Sante Messe nella Chiesa di San Francesco

Ore 19:30 – Vespri e Processione fino al Santuario

Ore 21:30 – Piazza Garibaldi: “Serata di musica siciliana”

Sabato 20 giugno

Ore 7:30 – 18:00 Sante Messe in Santuario

Ore 21:00 – Piazza Garibaldi: “Festa del Rifugiato” a cura della Cooperativa “Grande Famiglia e Estia” con animazione, spettacoli e “Serata DJ”

Domenica 21 giugno – Ottava

Ore 7:30 – 18:00 Sante Messe in Santuario

Ore 19:00 – Processione per le vie della Città e conclusione con la Santa Messa all’aperto in Piazza Roma

Ore 21:30 – Piazza Garibaldi: Spettacolo “Concerto Musicale”

Durante tutto il periodo dei festeggiamenti sarà inoltre possibile visitare la Fiera e Mercato, i murales di Viale Umberto I e Via Vanelle e i monumenti del Barocco e Medioevo.