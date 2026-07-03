È finita dopo quasi due mesi la latitanza di una donna dell’Est Europa ricercata per avere rapinato un invalido civile nel centro di Agrigento. La ragazza, insieme al compagno, avrebbe picchiato e rapinato un cinquantaduenne straniero a non molta distanza da piazzale Rosselli portando via circa 300 euro.

Poi la fuga nel tentativo di sottrarsi alla cattura trovando rifugio nel loro paese di origine dove, peraltro, erano stati arrestati per un’altra brutta vicenda. La donna, rimessa in libertà, era tornata ad Agrigento ma i poliziotti della Squadra mobile si sono messi sulle sue tracce scovandola immediatamente. L’indagata è stata, dunque, arrestata e posta ai domiciliari.