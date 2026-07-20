Partita incredibile tra inglesi e francesi nella finale per il terzo e quarto posto della Coppa del Mondo: il ct Tuchel supera Deschamps

A poche ore dalla finalissima, è andata in scena anche la finalina per il terzo e quarto posto del Mondiale disputatosi tra Stati Uniti d’America, Messico e Canada. Per distacco, la partita più bella di questo Mondiale.

In campo le due squadre perdenti in semifinale: da una parte l’Inghilterra di Tuchel sconfitta in rimonta dall’Argentina, dall’altra la Francia di Deschamps battuta meritatamente dalla Spagna. Ad avere la meglio è stata la selezione dei Tre Leoni, che la sera di sabato 18 luglio 2026 si è imposta con un pirotecnico 6-4.

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Mondiali 2026, Inghilterra-Francia 6-4: il racconto del match

Parte fortissimo l’Inghilterra, mentre la Francia nel primo tempo non scende in campo. Dopo pochi secondi c’è già il primo vantaggio di Rice, che scaraventa un gran destro all’angolino dal limite dell’area. Poi il raddoppio di testa da calcio d’angolo firmato Konsa. Quindi la bella doppietta di Saka, che scherza con la difesa francese troppo alta e rinunciataria.

Ad inizio ripresa però le cose cambiano. Con un po’ di orgoglio la squadra di Deschamps si fa vedere in avanti grazie ai suoi fenomeni, mentre gli inglesi tirano logicamente i remi in barca. Accorcia le distanze il solito Mbappé col sinistro, servito meravigliosamente da Olise. Quindi Barcola con una bellissima serpentina conclusa col destro sul primo palo, poi di nuovo Mbappé dal limite dell’area con un sinistro all’angolino in seguito ad un meraviglioso scambio ancora con Olise. Nel momento migliore però l’Inghilterra trova un rigore: lo stesso Saka realizza. Nel recupero però c’è ancora tempo per emozionarsi: Dembelé accorcia nuovamente le distanze, ma Bellingham sigla il definitivo 6-4 finale al 98’. L’Inghilterra chiude al terzo posto della Coppa del Mondo.

Inghilterra terza, niente secondo Mondiale per Mbappé

L’Inghilterra ci arriva ancora una volta vicinissima, senza però riuscire a prendersi il titolo. Dopo i due secondi posti nelle ultime due edizioni degli Europei, prima persa con l’Italia e poi con la Spagna due anni fa, ecco anche il gradino più basso del podio alla Coppa del Mondo. Tuchel ha alzato ulteriormente l’asticella, ma ancora non è stato sufficiente. La selezione dei Tre Leoni continua dunque il suo periodo di astinenza: l’ultima coppa è il Mondiale di casa vinto nel lontanissimo 1966, quindi ben 60 anni fa.

Delusione tremenda invece per la Francia, da tutti nominata come squadra favorita per la vittoria finale. Dopo però il sorprendente ko in semifinale contro la Spagna, la selezione di Deschamps non è entrata col piglio giusto e ne ha pagato le conseguenze. Niente podio per Mbappé, una novità per lui: dopo la vittoria all’esordio e il secondo posto 4 anni fa, stavolta il numero 10 deve accontentarsi del quarto posto. Finisce così l’era Deschamps come ct dei transalpini.