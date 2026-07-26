Quattro arresti dei Carabinieri a Palermo e provincia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Gli arrestati hanno un’età compresa tra i 16 e i 23 anni. A Villabate, i Carabinieri della locale Stazione, durante un controllo di routine nei confronti di un 23enne già sottoposto agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si sono insospettiti dall’atteggiamento visibilmente nervoso assunto dallo stesso e dal fratello convivente 22enne. La successiva perquisizione domiciliare ha permettendo di trovare, nascoste all’interno di una scatola da scarpe riposta nell’armadio della camera da letto, cinque buste in plastica contenenti complessivamente 850 grammi di cocaina in parte già suddivisa in dosi.

Nel capoluogo il Nucleo operativo della Compagnia Piazza Verdi ha fermato nel quartiere Borgo Vecchio un 18enne del posto con precedenti, trovato in possesso 60 dosi di crack nascoste all’interno di un’auto in sosta oltre alla somma di 200 euro ritenuta provento dell’attività illecita. I militari del Nucleo radiomobile hanno invece bloccato nel quartiere Zisa un 16enne che, alla vista della gazzella, ha assunto un atteggiamento sospetto. Il controllo ha consentito di trovare nella disponibilità del giovane 20 dosi di crack. Tutti gli arresti sono stati convalidati dal gip del Tribunale di Palermo. La droga sequestrata è stata inviata al Laboratorio Analisi delle Sostanze Stupefacenti presso il Comando provinciale per le verifiche quantitative e qualitative. Le autorità giudiziarie competenti hanno successivamente convalidato tutti gli arresti