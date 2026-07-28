I carabinieri della stazione di Isola delle Femmine hanno arrestato in flagranza un 25enne per spaccio di droga. Militari dell’Arma, che si erano recati nell’abitazione dell’indagato per la notifica di un atto amministrativo, hanno sentito l’odore intenso della marijuana, sequestrando un chilo di droga. Durante gli accertamenti, un giovane si è presentato per saldare un debito per l’acquisto dello stupefacente. Il 25enne è stato condotto in carcere
In casa con un chilo di droga: arrestato 25enne
ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE
Ultime Notizie
Blackout digitale a Raffadali: CNA auspica sinergia con il Comune e chiede soluzioni d’emergenza...
In merito alla complessa situazione del blocco telematico che ha colpito Raffadali, il Presidente della CNA locale, Filippo Inglima, interviene per offrire il proprio...
Tenta truffa del finto carabiniere ma la vittima è un poliziotto, arrestato 38enne
Agenti della Polizia di Stato hanno proceduto all’arresto, in flagranza di reato, di un trentottenne catanese. Il reato contestato è tentata truffa aggravata. L’uomo...
Picchia la compagna anche davanti la figlia di 4 mesi, arrestato 33enne
Su disposizione di questa Procura Distrettuale della Repubblica, la Polizia di Stato di Acireale ha dato esecuzione ad un’ordinanza applicativa della misura cautelare della...
Evade dai domiciliari, poliziotti lo vedono rientrare dalla finestra: arrestato
È stato pizzicato dai poliziotti delle Volanti mentre rientrava a casa, passando per una finestra, nonostante fosse sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. Per...
Giornata vittime di mafia, raccolta straordinaria di sangue dei DonatoriNati della Polizia
“Donare sangue è vita”: è questo il messaggio itinerante dell’Associazione DonatoriNati della Polizia di Stato che farà tappa ad Agrigento per una straordinaria giornata...
Emergenza sangue negli ospedali, venerdì raccolta speciale a San Leone
Per far fronte alla drammatica carenza di sangue che ogni anno colpisce le strutture sanitarie dell’isola durante i mesi estivi, il Coordinamento FIDAS Sicilia...
Porto Empedocle, vietato vendere dalle 18 all’indomani bevande in vetro e lattine
Il sindaco di Porto Empedocle Calogero Martello con una propria ordinanza ha disposto il divieto di vendita e somministrazione di bevande in bottiglie...