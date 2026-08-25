Il cantautore siciliano Alessio Bondì sarà tra gli ospiti della Festa dell’Unità di San Cataldo, dove si esibirà sabato 29 agosto alle 21.30 alla Villa Comunale, con ingresso gratuito.

Un appuntamento che porta nel cuore della città una delle voci più interessanti e riconoscibili del cantautorato siciliano contemporaneo. Bondì, palermitano, ha costruito negli anni un percorso artistico molto personale, fondato sull’uso del dialetto siciliano come lingua espressiva viva, moderna e capace di raccontare sentimenti, memoria, identità e trasformazioni culturali.

Vincitore del Premio De André nel 2013 e della Targa SIAE al Premio Andrea Parodi nel 2014, Alessio Bondì ha alle spalle una formazione che unisce musica e teatro. Dopo la laurea in Scienze e Tecnologie dello Spettacolo a Palermo e il diploma da attore all’Accademia Corrado Pani di Roma, ha scelto di dedicarsi completamente alla musica, portando nella sua scrittura anche una forte componente teatrale e narrativa.

Il suo debutto discografico arriva nel 2015 con “Sfardo”, album che segna l’incontro definitivo con il palermitano, il dialetto della sua famiglia. Il disco, costruito tra chitarre arpeggiate, filastrocche, ricordi d’infanzia, racconti popolari e suggestioni folk, ottiene un importante riconoscimento arrivando in finale al Premio Tenco nelle categorie miglior opera prima, miglior album in dialetto e migliore canzone con “Vuccirìa”.

Negli anni successivi Bondì amplia ulteriormente il proprio linguaggio musicale. Con “Nivuru”, pubblicato nel 2018, introduce contaminazioni afro-funk, soul e sudamericane, frutto anche di viaggi e incontri con altre culture musicali. Il progetto viene portato dal vivo in diversi Paesi europei, contribuendo a consolidare la dimensione internazionale dell’artista.

Nel 2021 arriva “Maharìa”, album profondamente legato all’immaginario della magia popolare siciliana. Riti, incantesimi, suggestioni ancestrali e tradizione orale entrano in un lavoro arricchito da arrangiamenti orchestrali, con archi e fiati diretti dal maestro Alessandro Presti. Da quell’esperienza nasce anche il disco live realizzato insieme alla Tatum Orchestra.

Il percorso di Bondì si intreccia anche con il cinema e la televisione. Nel 2022 firma, insieme ad Aki Spadaro e Fabio Rizzo, la colonna sonora di “Spaccaossa”, film di Vincenzo Pirrotta presentato alla Mostra del Cinema di Venezia. Alcuni suoi brani sono stati inoltre utilizzati in produzioni cinematografiche e televisive, tra cui “Una boccata d’aria”con Aldo Baglio e “Bangla – La serie”.

Una parte importante della sua ricerca più recente nasce dallo studio della musica arcaica siciliana e dalle registrazioni raccolte nel Novecento da etnomusicologi in tutta l’isola. Voci di carrettieri, contadini, salinai, cantastorie e lamentatori diventano per Bondì materia di studio e di riscoperta, fino alla nascita del collettivo Lero Lero, impegnato nella riappropriazione e reinterpretazione contemporanea di questo patrimonio sonoro.

Nel 2023 il cantautore ha raccontato questa ricerca anche in un TEDx, con l’intervento dal titolo “Riprendiamoci il nostro blues!”, mentre nel 2024 è stato ospite musicale di Propaganda Live su La7, dove ha eseguito il brano “Amorte”.

Sempre nel 2024 è uscito “Runnegghiè”, quarto album in studio, nel quale la tradizione orale siciliana incontra il pop contemporaneo, il beatmaking e una nuova ricerca sul suono. Il disco è stato poi presentato nel 2025 con un lungo tour tra Italia, Europa e America Latina.

La presenza di Alessio Bondì alla Festa dell’Unità rappresenta quindi un appuntamento di particolare rilievo culturale oltre che musicale. Il pubblico di San Cataldo potrà assistere gratuitamente a un concerto di un artista che, partendo dalla lingua e dalla memoria della Sicilia, ha costruito negli anni una proposta capace di dialogare con pubblici e sonorità internazionali.

L’appuntamento è fissato per sabato 29 agosto alle 21.30 alla Villa Comunale di San Cataldo. L’ingresso sarà gratuito.