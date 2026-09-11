“Certe lucciole sono particolarmente luminose e lasciano una scia più intensa”: questa la frase

con cui Silvia Lotti aveva scelto a Campobello di Licata (AG) di accompagnare l’incontro che

sarebbe avvenuto sì nella ‘solita’ saletta del Bar Minerva ma in un sabato molto particolare, il

primo (era il 23 maggio 2026) senza più la forte, carismatica presenza dell’artista Silvio

Benedetto suo compagno di vita e lavoro.

Con questo stesso titolo Silvia sta portando oggi con sé una snella, dinamica. vivace “mostra da

tenere in mano” (alla maniera ormai tradizionale degli incontri con “i Silvi”), da lei stessa

condotta, illustrativa di alcune opere tratte dalla lunga, intensa e poliedrica vita artistica del

maestro italoargentino. Appuntamento a Naro (Agrigento), negli spazi all’aperto del Baglio

Bonsignore, Contrada Giddio, questo prossimo sabato 12 settembre 2026 alle ore 18

(ricordiamo che lo scorso giugno Naro aveva anche ospitato un incontro, sempre con Silvia Lotti,

sul tema “Arte come azione nel contesto urbano secondo Silvio Benedetto”, avvenuto nelle belle

sale dell’ex Collegio dei Gesuiti di via Dante e in seno alla mostra “Cinque pittrici” in omaggio a

questo artista, a cura dell’associazione We Naro e col patrocinio del Comune di Naro) .

Questa del 12 settembre, a cura dell’amica Teresa Monaca, sarà invece la tappa di una mostra

itinerante giunta qui in Sicilia (regione che dai primi anni Settanta ha accolto con affetto e stima

l’arte e l’umanità di Benedetto).

La sua tappa precedente – il 3 settembre a Roma (città che sin dagli anni ’60 ha dedicato a Silvio

tanto spazio nelle gallerie, nei teatri, nelle pagine di arte, teatro e cultura dei suoi quotidiani e

delle sue riviste specializzate) – è avvenuta nella romana Libreria Koob (accanto al Teatro

Olimpico, quartiere Flaminio) gestita da Paolo Nicoletti Altimari insieme a Laura e Mariaelena

(un trio di grande esperienza nel settore librario oltre che gentile e disponibile) e che già altre

volte ha accolto i Silvi per loro mostre ed incontri a tema.

Ancora prima, il 27 agosto, la mostra ha fatto sosta a Le Grazie (storico borgo marinaro del

Levante ligure, provincia di La Spezia, territorio dove Silvio è presente sin dal 1961 al suo primo

arrivo in Italia dall’Argentina); in questo luogo dal 2018 Silvio Benedetto insieme a Silvia Lotti,

con la loro “La via del mare” (già presente in passato con una sua edizione alle Cinque Terre,

dove aveva portato artisti ed esperti in diversi settori culturali provenienti dall’Argentina e da

altri luoghi d’Italia in dialogo con i liguri del territorio) hanno iniziato una collaborazione

artistico-culturale con il Cantiere della memoria (con gli amici Corrado Ricci e Jole Rosa),

sviluppando, in diversi incontri, temi legati al mare e all’emigrazione. Questa volta il “Cantiere

della memoria” ha coinvolto con Lorenza Sala la goletta Oloferne dell’associazione “La nave di

carta”, la cui presenza ha reso particolare il nuovo incontro offrendo anche il proprio scafo come

schermo per una proiezione. (Sempre in Liguria quest’anno è stata inoltre a Silvio dedicata – a

Sarzana (SP) – la tradizionale ed attesa manifestazione pittorica “La Caladriniana” giunta ormai

alla sua 46esima edizione).

Prossimo appuntamento per questa “mostra da tenere in mano” sarà dunque nel Baglio

Bonsignore di Naro (AG) sabato 12 settembre 2026 alle ore 18. “Certe lucciole sono

particolarmente luminose e lasciano una scia più intensa”: un titolo, il suo titolo, che, pur

evocando l’ultima definitiva partenza di un grande artista che non si è mai fermato, tuttavia si

tinge di poesia e non vuole cedere alla tristezza; non fermarsi, andare avanti, e forse, così, anche

stavolta Silvio lo sentiremo con noi: lo troveremo non certamente nell’eclatante, nel retorico,

nel pomposo, lo troveremo ascoltando le parole di Silvia e nel guardare e passarci di mano in

mano, con semplicità, sabato 12 settembre, le testimonianze fotografiche di alcune sue opere

(tutte sarebbe impossibile): pitture e tecniche miste, mosaici, murales, sculture, piazze, fontane,

monumenti, body-art, azioni pittoriche, performances, regie teatrali, installazioni… certamente

in Sicilia, in Liguria, a Roma, ma anche altrove, in Italia e non solo.