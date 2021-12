Riserva Torre Salsa, affidato l’incarico per la redazione del piano di utilizzo

“La Riserva Naturale di Torre Salsa è un patrimonio per troppo tempo ignorato. Una ricchezza di biodiversità unica che potrebbe rappresentare un volano per lo sviluppo turistico del territorio. E’ necessario un piano di utilizzo della pre-riserva che, salvaguardando l’ambiente, garantisca una adeguata viabilità e la creazione di servizi per una migliore fruizione”, scrive in una nota il sindaco Peppe Zambito.

“Un ritardo di decenni che intendiamo colmare, per chiudere una stagione di conflitti e aprire una fase di confronto e condivisione. Per la redazione di questo piano abbiamo affidato l’incarico ad un tecnico di eccezione, Angelo Cantoni, con una esperienza qualificata e una competenza indiscussa. La redazione del piano avverrà mediante ricorso a prassi inclusive partecipative, ha concluso Zambito. con il coinvolgimento dei proprietari dei terreni, dell’ente gestore e delle associazioni.”

