Agrigento, l’appello di Mareamico al sindaco: “Puliamo le spiagge”

“Purtroppo le spiagge di San Leone sono ricolme di rifiuti, vomitati in mare dalle piene del fiume Naro e del fiume Akragas. Non possiamo presentare in questo modo i nostri arenili ai turisti e a tutti i visitatori di Agrigento, che nelle festività natalizie le frequenteranno. Per questi motivi abbiamo chiesto al Sindaco di Agrigento, Francesco Miccichè, di realizzare un’operazione di pulizia straordinaria, prima di queste festività. Sarebbe la prima volta per la città di Agrigento, che le spiagge vengano pulite prima del canonico periodo estivo.” Così in una nota l’associazione ambientalista Mareamico che rivolge un invito al sindaco di Agrigento alla pulizia delle spiagge.

