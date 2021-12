Bilancio regionale. Palmeri (Verdi) “Si naviga a vista fra le nebbie. Governo non affronta emergenze e non guarda al futuro”

“La discussione e il voto sull’assestamento di bilancio hanno confermato la totale assenza di una visione da parte del Governo e della maggioranza, un mero navigare a vista fra le nebbie senza affrontare i tanti problemi della Sicilia.

Certamente qualcuno dirà che non si trattava di una finanziaria ma solo di una variazione, ma proprio in sede di variazione si possono aggiustare e riequilibrare, seppur tardivamente, necessità e carenze croniche fondamentali.

Invece il Governo ha scelto di non prevedere alcunché per tante categorie e per tanti problemi della nostra regione senza alcuna idea sul futuro della Sicilia.

Ne è prova la previsione di spiccioli per l’Autorità di bacino che in questo periodo dovrebbe e potrebbe giocare un ruolo fondamentale per interventi di contrasto al cambiamento climatico, così come per l’utilizzo dei fondi del PNRR. Ma invece di prevedere risorse adeguate per dotare questa struttura di personale in grado di pianificare e progettare, sono rimasti appunto solo pochi spiccioli. Stesso discorso per i Consorzi di bonifica, dove manca il personale qualificato, come dimostrato dalla vicenda dei fondi del PNRR.

E se non c’è visione sul futuro, nemmeno sul fronte delle emergenze questo Governo mostra di saper fare il proprio lavoro: mancano le coperture per i contributi ai cittadini talassemici, ha finanziato, si, i centri antiviolenza, ma ha attivato 31 sportelli di ascolto dimenticando di finanziarli.

Per Ravanusa si è dovuto intervenire con un mio emendamento in Commissione bilancio per correggere la “dimenticanza” del Governo.

In tutto questo il governo, come un Robin Hood al contrario, trova le coperture per fare lo sconto ai balneari pure per l’ultima stagione, che di certo non è stata di sofferenza per questa categoria.

Insomma un sostanziale disastro amministrativo e politico del Governo, di fronte al quale non potevo che votare NO al provvedimento nel suo complesso.”

Lo ha dichiarato Valentina Palmeri, deputata regionale dei Verdi in merito alle variazioni al bilancio regionale.