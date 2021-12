Protocollo d’intesa tra ANCI Sicilia e consorzio UNISOM

Programmazione, progettazione, realizzazione e promozione di attività informative e formative a favore dei dipendenti pubblici e degli amministratori locali; cooperazione per la partecipazione ad avvisi di carattere europeo, nazionale e regionale; realizzazione di master universitari o di altri corsi di formazione, nel rispetto dell’ordinamento vigente della legislazione in materia di formazione, destinati a dipendenti e amministratori dei comuni dell’Isola.

Sono questi i principali obiettivi del protocollo d’intesa sottoscritto dall’ANCI Sicilia e dal Consorzio UNISOM (Consorzio Universitario per l’Ateneo della Sicilia Occidentale e del Bacino del Mediterraneo) volto a promuovere e pubblicizzare attività informative e formative riguardanti materie di interesse degli enti locali.

“L’amministratore comunale – spiega Leoluca Orlando, presidente dell’Associazione dei comuni siciliani – è chiamato a conoscere e decidere su molti temi regolati da norme (europee, statali e regionali) spesso in continua evoluzione o di difficile interpretazione. Per questi motivi riteniamo che questo protocollo d’intesa sia di importanza fondamentale per la formazione degli amministratori, tenuto conto che i corsi e i master che verranno organizzati riserveranno gratuitamente una quota di posti per amministratori e dipendenti comunali”.

“Questa intesa – conclude Mario Emanuele Alvano, segretario generale dell’ANCI Sicilia – rappresenta l’ennesima iniziativa in un percorso, avviato da tempo dalla nostra Associazione, che intende offrire momenti formativi di qualità per amministratori locali e dipendenti degli enti locali dell’Isola”.