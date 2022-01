Scuole da terzo mondo a Ravanusa, la denuncia del PD

A denunciarlo sono i genitori che lamentano il mancato funzionamento degli impianti di riscaldamento nelle aule, umidità dovuta a infiltrazioni di acqua nei tetti.

Aule da terzo momdo, con i ragazzi costretti a seguire le lezioni armati di guanti e giubbotto.

E pensare che le strutture scolastiche sono quelle che hanno beneficiato più di altre di finanziamenti pubblici. Più di cinque milioni di euro spesi per l’ammodernamento.

Come sono stato spesi questi soldi?

Come sono stati eseguiti i lavori?

Da chi e comr sono state fatte le verifiche e i controlli sui lavori eseguiti?

Quella che doveva essere un’opportunità per il sistema scolastico cittadino, si sta rivelando una minaccia per i nostri ragazzi.

PD Ravanus Vittorio Cavalcanti