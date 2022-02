PD Ravanusa: spese funerali vittime, notizia sconcertante

La notizia, riportata dai giornali e confermata dai legali dei familiari delle vittime, ha dell’incredibile.

Le agenzie di onoranze funebri avrebbero presentato ai familiari delle vittime il conto dei funerali solenni. 90.000 €uro la spesa complessiva, 10.000 €uro per ogni vittima.

Una notizia sconcertante.

Un evento luttuoso che ha sconvolto le coscienze dell’intera comunita’, al quale hanno partecipato le autorita’ civili e militari di ogni ordine e grado, non puo’ essere ricondotto ad un fatto privato da addebitate ai familiari delle vittime.

Una pagina triste che si poteva evitare di scrivere e di passare alle cronache nazionali.

Il Comune si faccia carico del problema.

Il Sindaco che ha avuto un ruolo di coordinamento, chieda conto e ragione alle agenzie di onoranza funebri sull’enormità di quanto rivendicato e paghi il giusto prezzo con le tante donazioni che sono arrivate.

Ci auguriamo che questa vicenda si chiuda presto e senza ulteriori strascichi che certamente non rendono onore alla nostra comunità.

loading..