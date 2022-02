Ravanusa, Vito Ciotta: “azzeriamo Imu e tari per gli sfollati”

Il Presidente del Consiglio Comunale di Ravanusa, Vito Ciotta, ha formalmente chiesto, nella seduta del Consiglio Comunale di questa sera l’azzeramento della Tari e dell’imu per gli sfollati.

Le famiglie rimaste senza casa, a seguito dell’ esplosione che causò 9 vittime, sono 47 ed a quelle famiglie questa sera il Consiglio Comunale, con in testa il suo presidente, hanno rivolto l’attenzione chiedendo all’amministrazione comunale di azzerare la tari e l’imu per gli anni 2020/2021/2022.

loading..