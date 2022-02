Ravanusa: Piazza “Purgatorio” verrà Ripristinata

All’interno del centro storico di Ravanusa, tra via Saffi e via Firenze, anticamente c’era la chiesa del Purgatorio, oggi vi è una piccola piazzetta molto frequentata dalle persone del quartiere. Su interessamento del consigliere comunale Gianfilippo Lombardo, l’amministrazione comunale con a capo il sindaco D’Angelo, ha deliberato un intervento economico volto al ripristino dell’area. Ho voluto attenzionare questo spazio – ha dichiarato Lombardo – sia perchè da tempo vandalizzato e non più utilizzabile, sia perché c’è la volontà di posizionare all’interno del quartiere storico vicino la Chiesa del Convento, la statua di Padre Luca, un frate francescano che tutti ricordano con immutato affetto e che ha segnato la storia del nostro paese per il suo carisma e la sua capacità di avvicinare le persone alla fede. La piazzetta sarà oggetto di rifacimento della parete e dei fianchi laterali, sostituzione dei corpi illuminanti, ripristino delle panchine, sistemazione della pavimentazione con annesso scivolo per accesso ai disabili. Ancora non c’è la data di inizio lavori, ma probabilmente a breve piazza Purgatorio avrà un nuovo look in quando c’è già la ditta affidataria. Sono contento – conclude Gianfilippo Lombardo – dell’immediata attenzione da parte del sindaco Carmelo D’Angelo con il quale abbiamo già parlato di altre arie da sistemare poste in altri quartieri e che meritano un immediata attenzione.

