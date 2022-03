PD Ravanusa, mobilitazione per la Statale 626, meglio nota come “Licata – Ponte Braemi”

La S.S. 626, meglio nota come “Licata – Ponte Braemi” rappresenta uno dei tratti stradali maggiormente importanti per una vasta porzione di territorio siciliano, a cavallo fra due province

E’ stata concepita come una strada “a scorrimento veloce” che collega Licata all’entroterra siciliano e all’autostrada “Palermo-Catania”; ha una rilevanza strategica per i Comuni ricadenti nella Valle del Salso e per quelli adiacenti (Licata, Ravanusa, Campobello di Licata, Canicattì, Riesi, Sommatino, Mazzarino, Butera, Gela e Caltanissetta). Collega due province, Agrigento e Caltanissetta; lungo tale asse stradale. si articolano diversi siti di interesse economico rilevante.

Realizzata a partire dalla seconda metà degli anni settanta e MAI COMPLETATA! Troppo tempo trascorso nell’indifferenza e nell’incuria generale.

troppo tempo trascorso nella speranza che qualcuno si adoperasse per porre la parola fine ad un’odissea lunga 50 anni……

ADESSO BASTA!

L’appuntamento è fissato per Domenica, 20 Marzo alle ore 10.30 presso il Km 27 “Trabia Tallarita”.

Insieme difenderemo il nostro diritto di poter contare su strade sicure e moderne.

Di seguito trovi il punto esatto del sit in: https://goo.gl/maps/snb7xoVQ6dpsv8J19

Il Segretario del Circolo di Ravanusa

Vittorio Cavalcanti