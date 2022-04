Castrofilippo, i consiglieri del gruppo consiliare insieme per Castrofilippo : una discarica a Grottecelle inammissibile è un progetto insostenibile

I consigli comunali del gruppo consiliare insieme per Castrofilippo, apprendono dalla stampa locale del sorgere di una discarica per rifiuti speciali in c/da grotticelle.

Premettiamo che non ricade nel nostro territorio comunale,ma dista circa 2km dal nostro centro urbano, in una zona molto popolata e di vocazione agricola.

Ad oggi nessun comunicato,nessuna presa di posizione da parte dell’amministrazione comunale di Castrofilippo tutto tace…

Chiediamo all’amministrazione di informare tempestivamente tutta la cittadinanza sullo stato di fatto dell’opera e su come pensano di agire. Pensiamo che sia giusto che i cittadini debbano essere informati da chi ci amministra.

Il sindaco di Naro ha preso una netta posizione contraria alla realizzazione ed il sindaco di Castrofilippo da che parte si è schierato ?

Il nostro gruppo ritiene inammissibile e insostenibile un progetto del genere sia dal punto di vista ambientale ,sia dal punto di vista economico e sociale.

Seguiremo la vicenda da vicino e ci opporremo fermamente a questo progetto scellerato. Ci confronteremo puntualmente con i consiglieri comunali dei comuni limitrofi di Canicattì e Naro.

Tutti insieme abbiamo il dovere di difendere il nostro territorio che vive prettamente di agricoltura.