Il Consiglio Comunale di Ravanusa approva l’esonero IMU e TARI per le famiglie coinvolte nel disastro dell’11 dicembre

Il Consiglio Comunale di Ravanusa ha approvato con otto voti favorevoli l’esonero IMU e TARI per le famiglie coinvolte nell’11 dicembre 2021.

La proposta, a firma del Sindaco Carmelo D’Angelo, è stata votata dai consiglieri Salvatore Pennica, Nino Gambino, Lisa Alaimo, Antonino Nobile, Marisabel Sciandrone e Gianfilippo Lombardo e dai consiglieri Iacona e Marca dell’opposizione.

Con il provvedimento votato dai consiglieri comunali le persone sfollate saranno esonerate dal pagamento dell’IMU nel 2022 per gli immobili individuati nel quadrilatero ricompreso tra la Via della Pace, Via delle Scuole, Via Ciceruacchio e Via Galilei.

Esonerati dal pagamento della TARI relativo all’anno 2022, con un emendamento migliorativo di cui primo firmatario è stato il consigliere Salvatore Pennica, anche i soggetti comunque interessati dall’evacuazione.

I soggetti esterni al quadrilatero evacuato con ordinanza sindacale dovranno fare richiesta di esonero entro il 30 giugno di quest’anno.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco, Carmelo D’Angelo, per il risultato raggiunto e per la responsabilità mostrata dai consiglieri comunali che hanno voluto ulteriormente sostenere le famiglie interessate dalla tragedia dell’11 dicembre 2021.

Il consigliere Pennica Salvatore dichiara: “Sono dispiaciuto dell’assenza dei consiglieri che non hanno partecipato alla votazione di oggi e in particolare” – aggiunge Pennica “lamento l’assenza del Presidente del Consiglio Comunale che non ha votato per questa importante iniziativa ed anzi l’ha boicottata facendo cadere il numero legale nella seduta di ieri”.

