Impianti smaltimento rifiuti di Sciacca e Ravanusa, riunione della IV Commissione Ambiente

La IV Commissione Ambiente si è riunita per un nuovo approfondimento sulla situazione degli impianti di trattamento rifiuti nella Regione Siciliana. “Stiamo seguendo passo, passo il percorso verso la sostenibilità nello smaltimento di rifiuti in Sicilia. Tra i vari focus previsti sullo stato di avanzamento dei lavori, abbiamo chiesto al dirigente regionale del dipartimento acqua e rifiuti Foti di aggiornarci sulla nostra provincia, e in particolare su Sciacca a Ravanusa”, cosi la presidente della Commissione, Giusy Savarino.

Per quanto riguarda l’ampliamento e il potenziamento dell’impianto di Sciacca, si terrà il prossimo 15 giugno la conferenza di servizi conclusiva con la definizione di tutto l’iter.

“Un altro fronte decisivo ha visto andare vacante l’invito inoltrato ai Comuni dall’SRR Agrigento est per l’anticipo di alcune somme, poi coperte dai finanziamenti regionali Patto per il Sud, che sarebbero servite per sbloccare subito il processo. Solo il Comune di Ravanusa ha manifestato la sua disponibilità all’anticipo stipulando la convenzione per la voltura del finanziamento a valere sui Fondi del Patto per il sud della Regione Siciliana.

Così facendo ha consentito la prosecuzione dell’iter per l’impianto di rifiuti urbani che servirà l’area Asi Ravanusa-Campobello. Continueremo a seguire da vicino gli sviluppi, come sempre fatto, a sostegno del nostro territorio”, ho concluso Savarino.