Lillo Massimiliano Musso in corsa per la Presidenza della Regione

Ufficializzato il candidato di Forza del Popolo alla Regione Siciliana

Sarà l’avvocato agrigentino Lillo Massimiliano Musso il candidato di punta di Forza del Popolo nella tornata elettorale di novembre per l’elezione diretta del Presidente della Regione Siciliana e dei deputati dell’assemblea regionale. 46 anni, padre di cinque figli, vive a Ravanusa. Seguitissimo sui social, interpreta l’area antagonista del Governo Draghi ed è esponente di spicco del cosiddetto fronte “novax”. Fondatore di Mille Avvocati per la Costituzione, ha denunciato il governo Draghi per eversione dell’ordine democratico che avrebbe usato l’emergenza sanitaria per ottenere poteri straordinari conservati anche dopo la formale cessazione dello stato emergenziale. Forza del Popolo correrà con propri listini provinciali e un listino del presidente e con un proprio programma amministrativo. Aperti i comitati elettorali su www.forzadelpopolo.org.