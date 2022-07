On.Pullara: Forte con i deboli e debole con i forti” questo l’aforisma che può racchiudere le azioni di Nello Musumeci, Presidente della Regione.

“Forte con i deboli e debole con i forti” questo l’aforisma che può racchiudere le azioni di Nello Musumeci, Presidente della Regione.

Sono le parole dell’Onorevole di “Prima l’Italia”e Presidente della Commissione speciale di Indagine e Verifica delle Leggi Carmelo Pullara

E’ vero ciò che dice Gianfranco Micciche – commenta Pullara – sull’utilizzazione, da parte dello stesso Musumeci e del suo cerchio magico, del consenso da tutti noi raccolto per accrescere la propria base elettorale e non il consenso.

Infatti il consenso deriva dalle azioni positive ed in questo dai rifiuti alla sanità dal lavoro ai disabili passando per le provincie e le strade è tutto un fallimento il governo Musumeci.

La smetta con questo teatrino dello sfogliare la margherita come nel “m’ama non m’ama”.

Presidente – conclude Pullara – questa terra poiché per come promesso non è “diventata bellissima” non l’ama, se ne faccia una ragione i siciliani ed il centro destra gliene saranno grati.