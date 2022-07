Ulisse e i luoghi del Mito: la mostra al parco archeologico di Gela

“Ulisse in Sicilia. I luoghi del Mito” è il titolo della mostra organizzata dalla Regione Siciliana che si trova all’interno del Parco archeologico di Bosco Littorio a Gela.

Un percorso espositivo, allestito dalla soprintendenza dei Beni culturali di Caltanisetta e visitabile dal 22 luglio al 10 ottobre, che racconta il passaggio dell’eroe greco in Sicilia.

Esposti 85 rari reperti archeologici provenienti da tutto il mondo.

Ma il pezzo centrale della mostra è la nave arcaica di Gela risalente al VI-V secolo a.C., ritrovata nell’88 con altre due antiche imbarcazioni greche nel mare di contrada Bulala e recuperata dopo 20 anni. Desalinizzata in Inghilterra, è tornata a Gela ed esposta al pubblico, dopo una prima mostra a Forlì.

L’allestimento si trova in un padiglione appositamente realizzato all’interno del Parco archeologico, in prossimità del Museo dei relitti greci, struttura in costruzione destinata ad ospitare definitivamente il relitto recuperato dalla Soprintendenza grazie agli studi effettuati dal compianto Sebastiano Tusa, che indicò in quella località l’antica colonia dorica di Gela.

Intanto è in fase di completamento la costruzione del museo delle navi, nel Bosco Littorio, a poca distanza del padiglione della mostra odierna.