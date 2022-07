Ravanusa, in consiglio comunale proposta di abbattimento della Tari

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del 15 luglio 2022, n. 91 del Decreto Legge 17 maggio 2022, n. 50 (cd. Decreto Aiuti) recante “Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti nonché in materia di politiche sociali”, l’amministrazione comunale di Ravanusa, guidata dal Sindaco Carmelo D’Angelo, proporrà al Consiglio Comunale, nella seduta di venerdì prossimo 29 luglio, di votare una delibera per le agevolazioni della TARI utilizzando l’avanzo vincolato, derivante dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021 come stabilito dalla legge, per il 70% in favore delle utenze non domestiche e il 30% in favore delle utenze domestiche. Il Comma 5 ter dell’articolo 40 del Decreto Aiuti, annuncia, per l’anno 2022, che i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ciò, allo scopo di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell’aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell’energia e delle materie prime.

“Abbiamo proposto in via d’ urgenza – spiega il sindaco Carmelo D’Angelo, l’approvazione della delibera al Consiglio Comunale per utilizzare queste risorse a favore dei cittadini per far gravare meno l’aumento dei costi di conferimento in discarica che in questi anni sono aumentati vertiginosamente per mancanza di una adeguata politica dei rifiuti a livello regionale e per l’aumento dei costi energetici che si riflettono anche sui costi di gestione. Le agevolazioni devono essere deliberate , secondo la norma, entro il 31 luglio 2022 e pertanto il Consiglio Comunale è stato convocato per venerdì 29 alle 0re 17. L’amministrazione- conclude il sindaco- prevede il recepimento della legge per contenere i costi della TARI per i cittadini di Ravanusa”.