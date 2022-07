Estate ad Agrigento: tanti eventi al Parco, al mare e in città

nell’atrio di Palazzo San Domenico ad Agrigento è stato presentato il calendario dell’estate agrigentina 2022.

Arte, cultura, svago, relax e divertimento, alla base di un ricco programma di manifestazioni ed eventi in programma dal prossimo mese di agosto e realizzato con il coinvolgimento di associazioni, enti e organizzazioni del territorio.

“Da oggi si costituisce il modello promozionale di uno spazio unico: Parco, Città, Mare”, dichiara il sindaco di Agrigento Franco Miccichè. “ Un ricco e variegato calendario di manifestazioni culturali e ricreative che coinvolgerà tutto il territorio. Ritengo doveroso ringraziare l’Assessore alla Cultura Costantino Ciulla per l’impegno profuso”

Il programma è stato presentato dal Comune di Agrigento, dal Parco Archeologico della Valle dei Templi e la DMO – Distretto Turistico Valle dei Templi con il sostegno dell’Assessorato regionale del Turismo.

Il programma proseguirà fino a tutto settembre con tanti appuntamenti.

Il programma:

31/07DOMENICA 100 ANNI D’ARTESerata spettacolo per festeggiare i 100 anni di NINO BELLOMO.Con la partecipazione di Michele Placido, conduce Salvo La Rosa.Piazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

04/08GIOVEDÌ I GIOCHI DI UNA VOLTA | Animazione per bambine e bambiniIn collaborazione con EUROFORM FESTIVALLE 6th Ed. International Music and Digital Arts FestivalKARATE (USA) Reunion Tour | Giardino della KolymbetraRITA PAYÈS & ELISABET ROMA| Tempio di Giunone

DELE SOSIMI Afrobeat Orchestra| Tempio di Giunone

DAL 05/08AL 02/09 VIVISPORT ®ESTATE AD AGRIGENTOTorneo di calcetto itinerante per ragazzini

05/08VENERDÌ FESTIVALLE 6th Ed.International Music and Digital Arts FestivalNU GENEA live bandinvita MAUSKOVIC dance band| Tempio di GiunoneAfter Party TBA Soon | Spiaggia San Leone

06/08SABATO FESTIVALLE 6th Ed.International Music and Digital Arts FestivalKAMAAL WILLIAMS quintet live band | Tempio di GiunoneMARCO CASTELLO live band | Tempio di GiunoneAfter Party TBA Soon | Spiaggia San Leone XXII PIRANDELLO STABLE FESTIVAL | Rassegna teatraleLA PATENTE di L. PirandelloIL PROFESSOR TERREMOTO dall’omonima novella di L. PirandelloPiazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

07/08DOMENICA BOAT PARTY4th Ed.RADUNO BARCHE DANCING organizzato da Adriano VarisanoPiazzale Giglia – San Leone FESTIVALLE 6th Ed. International Music and Digital Arts FestivalTOQUINHO & CAMILLA FAUSTINO (BRA) | Tempio di Giunone

09/08MARTEDÌ I GIOCHI DI UNA VOLTA | Animazione per bambine e bambiniIn collaborazione con EUROFORM LA NOTTE DEI MUSEIApertura straordinaria al pubblico in orario serale con eventi culturali e spettacoli dal vivo ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

10/08MERCOLEDÌ Concerto “NOTTE DI SAN LORENZO”Eseguito dal complesso bandistico “V. Bellini” diretto dal M° Carmelo MangionePiazza Caduti di Marcinelle | Montaperto “PALINGENESIS” | Inaugurazione installazione Video Mapping di un percorso alla scoperta del mito e dei riti associati alla Dea DemetraIn collaborazione con CoopCulture | Porta di Ponte – Piazza San Giuseppe

11/08GIOVEDÌ ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

12/08VENERDÌ ELLENIC MUSIC FESTIVAL 2th Ed.THE NOTWIST | APOCALYPSE WOW | INUDEDJ SET COLAPESCE CON PAOLO MEI E ANTARTICA Teatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

13/08SABATO KERMESSE SICILIA CABARETMATRANGA E MINAFO’ |I 4 GUSTI | DALILA PACE | ANTONIO BALISTRERI | CICCIO LIBRERA “BATMAN” | RICCARDO PACE | CLAUDIONE | SAWPiazzale Giglia – San Leone ELLENIC MUSIC FESTIVAL 2th Ed.SUBSONICA | ANDY BLUVERTIGO DJ SET | THE TANGRAM | CLAXYTeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio

14/08DOMENICA FERRAGOSTO ALL’ITALIANA with PabloOspite d’eccezione ORIETTA BERTIPiazzale Giglia – San Leone

15/08DOMENICA “IL SUD CHE SUONA” Spettacolo di musica etnica popolare a cura della GRANDE SUD ORCHESTRATempio di Giunone

16/08MARTEDÌ LA NOTTE DEI MUSEIApertura straordinaria al pubblico in orario serale con eventi e spettacoli dal vivo ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

17/08MERCOLEDÌ SERATA MUSICALEBelvedere | Giardina Gallotti ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

18/08GIOVEDÌ I GIOCHI DI UNA VOLTA | Animazione per bambine e bambiniIn collaborazione con EUROFORM KINÉMA Vol. 2 | Cinema e arti visiveTempio di GiunoneANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

19/08VENERDÌ “MONTAPERTOFEST” Saperi&Sapori del territorioIn collaborazione con CNA ed EUROFORMQUARTET FOLK in concertoMontaperto KINÉMA Vol. 2 | Cinema e arti visiveTempio di Giunone ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

20/08SABATO XXII PIRANDELLO STABLE FESTIVAL | Rassegna teatraleL’UOMO, LA BESTIA, LA VIRTU’ commedia di L. PirandelloPiazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello PREMIO SIPARIO D’ORO 16th Ed.Tempio di Giunone NON È VERO MA CI CREDO | Commedia brillante di Peppino De FilippoA cura del Gruppo teatrale Caos con la regia di Renato Terranova | Giardina Gallotti

21/08DOMENICA FESTIVAL IL MITO | PINK FLOYD LEGEND ATOM HEART MOTHER Teatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

DAL 22 AL 28/08 Torneo Internazionale di PADEL FIP PROMOTION | “Cupra Meridiano”Tennis Club Città dei Templi | Villaseta

23/08MARTEDÌ LA NOTTE DEI MUSEIApertura straordinaria al pubblico in orario serale con evento “IL FOLKLORE NEL CUORE – UNITI PER LA PACE”Esibizione di gruppi folkloristici regionali e internazionali

24/08MERCOLEDÌ FESTIVAL IL MITO | AIDA di Giuseppe VerdiTeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

25/08GIOVEDÌ FESTIVAL IL MITO | CAPO PLAZA Summer 2022Teatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio L’AMORE È… CECO | Commedia brillante in tre atti di Josè TedescoA cura dell’Associazione Teatrale Lanterna Magica | Fontanelle ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

DAL 26/08AL 28/08 CHESS FESTIVAL 7th Ed. | Torneo internazionale di scacchiLocation Hotel Tre Torri – Villaggio Mosè

26/08VENERDÌ “IL FOLKLORE NEL CUORE – UNITI PER LA PACE”Esibizione di gruppi folkloristici regionali e internazionali “ROCCO SCHIAVONE INCONTRA AGRIGENTO VERSO IL 2025”ANTONIO MANZINI presenta il suo ultimo gialloEx Collegio dei Padri Filippini

27/08SABATO FESTIVAL IL MITO | TOMMASO PARADISOTeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

28/08DOMENICA AGRICANTUS in concerto |Con la partecipazione di CHIARA MINALDIPiazza Don Minzoni – Cattedrale di San Gerlando SAGRA DEL MELONESerata di musica leggera con il gruppo musicale STYLE | Montaperto XXII PIRANDELLO STABLE FESTIVAL | Rassegna teatraleLA SAGRA DEL SIGNORE DELLA NAVE – IL FIGLIO CAMBIATO tratto da L. PirandelloPiazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

29/08LUNEDÌ COMETE | SOLO COSE BELLE TOUR 2022Tempio di Giunone

30/08MARTEDI LET IT BEATLES tribute band con il M° Giandomenico AnellinoTempio di Giunone

31/08MERCOLEDI CONCERTO ORCHESTRA LUNA ROSSATempio di Giunone

01/09GIOVEDÌ FESTIVAL IL MITO | ELISATeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio

02/09VENERDÌ ANIMAZIONE E INTRATTENIMENTO IN CITTÀ

03/09VENERDÌ FESTIVAL IL MITO | IRAMATeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio

04/09DOMENICA SAGRA DEI GRANI ANTICHITARANTE’ | Il ritmo della musica e del canto della tradizione popolare sicilianaPiazza del Vespro – Villaggio Mosè

09/09VENERDÌ FESTIVAL IL MITO | COEZTeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio

10/09SABATO SITAFEST 2th Ed. #QUARTIERINFESTA Ospite d’eccezione ANNA TATANGELOPiazza Madonna della Catena | Villaseta FESTIVAL IL MITO | DRUSILLA FOERTeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio

12/09LUNEDÌ CONCORSO POETICO “UNA POESIA PER PIRANDELLO” XI Ed.Piazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

15/09GIOVEDÌ XXII PREMIO INTERNAZIONALE PERGAMENE PIRANDELLOPiazzale Caos nei pressi della Casa natale di Luigi Pirandello

17-18/09SABATO FESTIVAL IL MITO | EROS RAMAZZOTTITeatro Valle dei Templi | Piano San Gregorio