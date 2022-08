Proseguono le serate Fai d’Estate al Giardino della Kolymbethra

Proseguono ad agosto e settembre 2022 le Sere FAI d’Estate: un ricco calendario di appuntamenti nei Beni del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano – tra cui il Giardino della Kolymbethra nella Valle dei Templi, Agrigento– che resteranno aperti eccezionalmente oltre l’abituale orario per offrire l’esperienza di prose­guire la visita fino al tramonto, partecipare a iniziative speciali o fermarsi a godere della particolare atmosfera delle sere estive in luoghi unici. Tra le tante proposte: aperitivi all’ombra di alberi centenari, performance musicali al chiaro di luna, visite guidate tematiche, incontri, letture, ma anche escursioni negli ipogei e passeggiate guidate serali per scoprire sotto un’altra luce le bellezze che circondano i Beni del FAI (info su www.serefai.it).

Sabato 6 e domenica 7, sabato 13, sabato 20 e domenica 28 agosto; sabato 3 settembre il Giardino della Kolymbethra ospiterà Al calar del sole, serate all’insegna del relax, ai piedi dell’ulivo secolare e tra gli alberi di agrumi, accompagnati da letture e racconti su quella che fu “la piscina sacra agli dei”. La buona musica sarà il fil rouge degli appuntamenti. In programma: sabato 6 agosto la selezione musicale a cura di Alessandro Tedesco; domenica 7 agosto la performance del jazzista Andy Sheppard, in collaborazione con Festivalle; sabato 13 agosto aperitivo con selezione musicale; sabato 20 agosto e 3 settembre il percorso attraverso le note di Franco Battiato e delle autrici siciliane, da Rosa Balistreri a Carmen Consoli, accompagnato dal critico musicale Antonio Pancamo Puglia; domenica 28 agosto la performance della jazzista Francesca Remigi (Archipelagus), sempre in collaborazione con Festivalle.

L’arte della scrittura sarà al centro di altre Sere FAI alla Kolymbethra: sabato 13 agosto sono previsti letture e confronti tra Roberto Bruccoleri, autore del blog Blasco da Mompracem, e il fotografo palermitano Francesco Faraci, che attraverso le sue foto ed i suoi libri racconta una Sicilia autentica. Domenica 21 si parlerà di Andrea Camilleri e si leggeranno alcune pagine delle sue opere insieme a Simonetta Agnello Hornby e a Felice Cavallaro de “La Strada degli Scrittori”. Giovedì 25 l’incontro sarà con Marco Frittella, autore del libro “L’Oro d’Italia”; ancora, sabato 27 si dialogherà con Gianfranco Jannuzzo e Felice Cavallaro de “La Strada degli Scrittori”. Infine, domenica 4 settembre verrà presentato il libro Dalla parte della natura. Capire gli ecosistemi per salvare il nostro futuro del Professor Francesco Sottile in collaborazione con Slow Food.

Biglietti: intero € 7; ridotto (bambini 6-17 anni) € 2; studenti 18-25 anni e residenti del Comune di Agrigento € 5; famiglia (2 adulti e figli 6-18 anni) € 15; iscritti FAI, convenzionati e bambini fino a 5 anni gratuito

Chi si iscrive al FAI in loco o rinnova il giorno dell’evento entrerà gratuitamente e avrà il rimborso del biglietto.