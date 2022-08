Assegnato a pari merito il premio letterario “Scala dei turchi”

In una conferenza stampa svoltasi nella sala consiliare del Comune di Realmonte, la sindaca Sabrina Lattuca e l’ideatore del premio letterario “Scala dei Turchi”, lo scrittore Pascal Schembri, hanno reso noto i nomi dei premiati di questa prima edizione.

In tutto sono dieci premi di cui cinque speciali che risultano segnalati a pari merito e che rappresentano una vasta gamma di nomi di letterati tutti del nostro territorio.

Un bel gesto democratico piuttosto che salomonico che rende onore e giustizia a chi da anni testimonia l’appartenenza ad una terra che ha ancora molto da raccontare e denunciare.

Questo il verdetto emesso dalla Giuria che ha premiato Paolo Cilona per il libro Storie di donne della terra Agrigentina”; Salvatore Ferlita per il libro “Il libro è una strana trottola”; Antonella Vinciguerra per il libro “La melodia della Lupa”; Alessandro Finazzi Agrò Per il libro “Don Sisi'”; Tommaso Romanò per il libro “La casa dell’Ammiraglio”.



Premio letterario Scala dei turchi, l’intervento di Pascal Schembri

A Gaetano Allotta, Mario Gaziano, Ester Monachino, premio speciale per la loro carriera letteraria.

All’artista Serenella Bianchini premio speciale per il suo spettacolo musicale “Senza limite”; all’artista Antonella Lupo, premio speciale per il suo libro fotografico “Uno scatto senza obiettivo”.



L’intervento del sindaco Lattuca

La premiazione si svolgerà il 27 agosto presso il Belvedere Scala dei Turchi.