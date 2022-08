Tutto è pronto per la XVI edizione del Premio nazionale Sipario d’oro

Tutto è pronto per la sedicesima edizione del Premio nazionale Sipario d’oro che si terrà sabato prossimo alle 21,00 nel cuore della Valle dei Templi ai piedi del Tempio di Giunone.

Anche in questa edizione brillanti personalità di fama nazionale e internazionale faranno parte della kermesse che vedrà otto premiati ed un premio speciale che verrà assegnato all’attore Nino Bellomo chi giorni fa ha compiuto cento anni.

Non possono passare inosservate le figure del generale dei Ris di Parma Giuseppe Garofano e del medico Fabrizio Pregliasco, figura determinante in questi anni di Covid.

Di Gianfranco Iannuzzo c’è ben poco da dire: la sua professionalità e la straordinaria capacità di ricoprire qualsiasi ruolo nel mondo del teatro è riconosciuta in tutto il panorama nazionale.

Il presidente del Consorzio universitario Empedocle di Agrigento Antonino Mangiacavallo è riuscito a far brillare un polo universitario che si dirigeva verso la chiusura.

Andrea Donzella è un tenore agrigentino che non tanti conoscono. A vederlo e sentirlo ci si rende conto subito che merita palcoscenici di caratura diversa. Il dirigente aggiunto di Polizia penitenziaria, Gesuela Pullara, oltre che per la brillante attività svolta all’interno di numerose case circondariali italiane, si è anche distinta per la sua lotta a difesa della violenza di genere.

L’attore Mimmo Galletto, altra perla agrigentina, da sempre si è contraddistinto per la sua professionalità e il suo impegno nel mondo del teatro siciliano, grazie ad un dialetto tutto suo di prestigiosa fattura.

Il prof. Giuseppe Frazzitta è un neurologo siciliano esperto in malattie degenerative, come il Parkinson.

Infine, come detto, un premio speciale alla carriera e ai suoi cento anni all’attore Nino Bellomo.