Fotografe siciliane sul podio fra i migliori matrimonialisti in Italia Elisa Bellanti e Simona Cancelli

Due grandi amiche, due grandi fotografe, premiate entrambe dall’associazione internazionale Fearless Photographer che ogni anno stila la classifica dei migliori fotografi di matrimonio in Italia.

Sono Elisa Bellanti ad Agrigento e Simona Cancelli a Siracusa. Le due fotografe, entrambe premiate fra i primi 20 migliori fotografi in Italia, vantano ormai un’amicizia che dura da decenni e che va ben oltre la competizione lavorativa che può nascere in situazioni di contest e concorsuali.

In giro per la Sicilia occidentale ed orientale, a raccontare le storie d’amore di tantissime coppie, insieme ai loro partner, le due fotografe lavorano ormai da anni nel campo matrimoniale riscontrando enorme successo tra le coppie italiane e straniere che scelgono i loro studi fotografici anche con anni di anticipo.

“E’ fantastico quando nella stessa lista di persone premiate trovi qualcuno a cui vuoi bene-” Afferma Elisa Bellanti intervistata “Io e Simona condividiamo da anni la stessa passione che ci ha portato a far diventare la fotografia un lavoro ed ad aprire due studi fotografi nelle nostre città.” Entrambi gli studi infatti hanno un’esperienza decennale nel settore fotografico e videografico, con diversi progetti portati a termine anche in ambito internazionale. “Scherzando fra noi diciamo sempre che ci dividiamo la Sicilia come se fosse un regno!” aggiunge la Bellanti ridendo “tanto di tutto ciò lo dobbiamo anche ai nostri mariti, che da anni lavorando insieme a noi ci supportano e sopportano”

I partner delle due fotografe infatti, sono anche loro impegnati nel campo fotografico e videografico, ed è probabilmente questa simbiosi di coppia che entrambi gli studio hanno, che ha permesso negli anni di raggiungere diversi successi nazionali ed internazionali piazzandosi ai primi posti nei contest fotografici del settore.

“Ringraziamo il fondatore di Fearless Photographer per questo traguardo” aggiunge la Cancelli “associazioni come queste di livello così alto, permettono a noi professionisti di confrontarci con le realtà di tutto il mondo ed in questo modo i nostri studi fotografici possono affacciarsi ad un panorama di pubblico ben più ampio della nostra amata isola, portando le bellezze della nostra terra oltre i confini”