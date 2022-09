Sortino (Servire Ravanusa): Con Passarello (PD) e Chinnici per proseguire il nostro impegno

I componenti dei movimenti politici “Servire Ravanusa” e “Servire Campobello” costole del “Servire Agrigento” in occasione delle elezioni regionali del prossimo 25 settembre nel sostenere la candidatura all’Assemblea Regionale Siciliana di Raoul Passarello con il Partito Democratico e di Caterina Chinnici alla Presidenza della Regione ritengono doveroso illustrare le ragioni che hanno portato a tali scelte.

“In una realtà contrassegnata da un impoverimento della politica spesso caratterizzata da una esasperata conflittualità, dal mantenimento di comode posizioni di potere e dalla gestione del bisogno e della miseria riteniamo che i tempi siano maturi per spostare a Sala d’Ercole il nostro impegno, le nostre idee e i nostri valori per assicurare una concreta opportunità di crescita e riscatto ai territori, alle municipalità ed ai giovani. La fallimentare esperienza di governo del Presidente Musumeci impone responsabilità e un cambio di passo netto e deciso rispetto alle tante emergenze irrisolte che solo una guida autorevole come quella dell’On Caterina Chinnici può assicurare. La scelta del Partito Democratico è, invece, garanzia di compartecipazione e impegno concreto per esprimere un’idea di Sicilia nuova dove trovino spazio priorità programmatiche e progettualità in materia di occupazione, sanità, infrastrutture, turismo, sostegno ai comparti produttivi e sostegno alle PMI”.

Giuseppe Sortino

Fondatore “Servire Ravanusa”