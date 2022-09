Carmela Pace nuovo presidente del Centro nazionale studi pirandelliani

Carmela Pace (presidente Unicef Italia) è il nuovo presidente del Centro nazionale studi pirandelliani.

Il Centro nazionale di studi pirandelliani, dunque, riparte dopo oltre 2 anni di stasi a causa della pandemia nel suo difficile tentativo di rilancio, in vista del prossimo convegno di dicembre con un nuovo presidente e la riconferma della sede di Palermo, in considerazione del fatto che ad Agrigento, sebbene la volontà di candidarsi a capitale della cultura italiana, i suoi amministratori hanno inteso rinunciare al patrimonio culturale rappresentato dal Centro con i suoi 55 anni di attività ininterrotta sull’opera di Luigi Pirandello.

Il prof. Stefano Milioto che per due mandati ha portato brillantemente avanti il Cnsp, malgrado le enormi difficoltà economiche e ambientali, continuerà ad essere punto di riferimento all’interno dell’associazione come socio e presidente emerito, nonché coordinatore dell’istituendo Comitato scientifico del quale faranno parte diverse personalità del mondo della cultura e non solo.

Oltre alla presidente Carmela Pace, vicina al Centro da oltre un trentennio, fanno parte del nuovo Consiglio di amministrazione altre figure di rilievo quali quella di un direttore, previsto dalle norme statutarie, ovvero Gilda Pennica, docente del Liceo Classico Empedocle di Agrigento, anch’essa storica presenza al Centro, la professoressa Angela Megna, l’avvocatessa Maria Luisa Butticè e Nino Lauretta nominato, altresì, consigliere delegato.