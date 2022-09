Bivona, centinaia di persone per i 13 eventi nella settimana dedicata alla cultura

“Abbiamo avuto l’onore di portare in un piccolo centro come Bivona scrittori e giornalisti del calibro di Gaetano Savatteri, Enrico Bellavia, Salvo Toscano. Siamo soddisfatti di aver creato un centro culturale che ha raccolto nelle 7 serate centinaia di persone, di aver trattato temi come la mafia, la giustizia, la rigenerazione dei borghi e l’agricoltura”.

Il direttore artistico del Sicanìa Festival, Alan David Scifo, fa il resoconto della manifestazione dopo la conclusione degli eventi in calendario che hanno portato nella sede di Palazzo Marchese Greco più di 30 personalità del mondo del giornalismo e della cultura per 13 eventi che si sono tenuti nel cuore della cittadina, portando centinaia di persone a visitare luoghi del centro storico e il nuovo teatro comunale. “Siamo pronti a continuare la nostra strada anche in una seconda edizione il prossimo anno e in altri eventi collegati al festival durante l’anno in corso”.

Soddisfazione arriva anche dall’amministrazione comunale guidata dal sindaco Milko Cinà: “E’ stata una settimana altamente formativa per la Città di Bivona e densa di spunti importanti. I tanti dibattiti ed incontri culturali hanno dato vita ad un interessante confronto tra tutti gli eminenti portatori di interesse intervenuti e la cittadinanza riguardo ai tanti temi culturali affrontati che certamente rappresentano un’occasione importante per la crescita e la rigenerazione culturale e sociale della mia Città. Voglio ringraziare tutti coloro che, ognuno per il suo ruolo, hanno partecipato e collaborato a questo festival che ci ha permesso di incontrare e discutere con grandi scrittori, giornalisti e innovatori”. Fautrice del progetto l’assessore alla Cultura Angela Cannizzaro che da mesi ha lavorato per la riuscita di un evento al quale si intende dare serialità: “Parlare di temi culturali ad un così alto livello per una settimana intera, densa di importanti appuntamenti, è senza dubbio una sfida esaltante per una piccola Città come Bivona che ci ha portato a riflettere sull’importanza di condurre la Cittadinanza verso ulteriori ed importanti percorsi culturali, come il Sicanía Festival, il Bivona Jazz Festival ed altri, che a Bivona abbiamo già intrapreso e che si dipanano lungo il nobile tracciato dell’antica storia della Città di Bivona. Ringrazio il direttore del Festival, tutti i giornalisti, autori e relatori intervenuti, e i cittadini bivonesi che con interesse hanno seguito gli eventi in calendario”.