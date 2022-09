Aragona, i negozi chiusi da tempo diventano vetrine d’arte

Continua con successo di pubblico e di critica l’esposizione degli artisti locali Vittorio, scultori, fotografi e artigiani. L’iniziativa ideata da Peppe Cumbo con lo scopo di rivitalizzare il centro storico di Aragona patrocinato dal comune di Aragona dal sindaco Giuseppe Pendolino , vicesindaco Nino Contino assessore alla cultura Raimondo Chiara e l’assessore allo spettacolo Renata Miccichè .

L’evento vede diversi artisti esporre nelle vie Roma e Garibaldi strade un tempo pieni di artigiani e commercianti essendo chiusi da molto tempo . Il progetto prevede la connessione gratuita da parte di privati di locali precedentemente adibiti ad attività commerciale. In questo modo il centro storico tornerebbe a vivere e generare nuova economia , grazie agli artisti e artigiani locali che con passione e creatività danno forma e colori alle loro opere .In questa prima fase che si completa a settembre in occasione della festa di San Vincenzo e la sagra della salsiccia .Gli artisti che espongono all’iniziativa sono : Giuseppina Miccichè , Fortunato Alfeo , Antonella Graceffa, ANNA MARIA ALONGI , DINA VIRONE , TYTTY SAN, GRAZIELLA MONGIOVI, ANTONIO Danna, Daniela Borsellino, Luigi Gazziano, Marilù Rotolo, Dino Amaddi , Peppe Cumbo, Crizzo , Salvatore Bellanca, Chiaraloi, Giuseppe Sanzeri, Giovanni Rizzo , Stefano Terrasi , Teresa Moncada, Enzo Licata, Gerlando Meli , il gruppo vincenziano in memoria di Angelo Fantucchio , Tommaso Vaccarello .A Putia do canali , Simone Caramazza, Giuseppe Cacciatore, Ester Caramazza, Giuseppe Seminario, Swiko, GIUSY LATINO e Giovanni Castellano. La vetrina è curata da Maria , Rosetta , M .Rosetta Zaccaria , Antonella Brucceri, Concetta Attardo, Gina Falzone , Gina Crimi e Dina Graceffa .