Gli istituti comprensivi Anna Frank e Provenzani diventano “scuole dialogiche”

Lunedì 12 settembre prenderà il via all’Istituto comprensivo Anna Frank di Agrigento un’attività formativa dal titolo “Insieme nel dialogo per realizzare il futuro che desideriamo “Verso una nuova alleanza educativa: pratiche dialogiche quotidiane di “Speranze Ragionevoli”

La formazione è centrata sulle “Pratiche dialogiche, una innovativa metodologia che permette, mediante un approccio adeguato ed efficace, di affrontare anche i temi divisivi, altrimenti detti diabolici, dell’emergenza educativa.

Oltre cinquanta docenti, dell’ Istituto Anna Frank e dell’Istituto comprensivo Provenzani di Palma di Montechiaro, avranno modo di confrontarsi su argomenti come: il senso di essere “scuola”, la riscoperta dei valori come pratica educativa, la ri-generazione dell’alleanza educativa, la dispersione scolastica, l’impianto didattico-metodologico, la cura degli ambienti “arricchiti”, i processi valutativi.

Così come proposto dalla Università di Pisa e da Dialogical Practice Coaching and Mindfulness (DPC&M), il percorso formativo mira a far acquisire la consapevolezza che promuovere un’alleanza educativa democratica ed inclusiva , che veda insieme tutte le componenti della comunità scolastica, le reti sociali e le governance locali,fondata sul dialogo, sulle narrazioni individuali e collettive, sia il modo migliore per affrontare i problemi che ogni giorno la scuola si trova a dover risolvere nelle sue molteplici relazioni.

Il corso, che avrà la durata di tre giorni dal 12 al 14 settembre, si avvarrà degli interventi del Prof. Marco Braghero dell’Università di Pisa, di Concetto Veneziano dirigente scolastico, facilitatore pratiche dialogiche (DPCM), di Salvatore Aparo docente, facilitatore pratiche dialogiche (DPCM) e di Salvatore Terranova docente, facilitatore pratiche dialogiche (DPCM).

Gli insegnanti avranno modo di sperimentare ed applicare le tecniche dialogiche nei lavori di gruppo condotti dai docenti facilitatori.

I dirigenti scolastici dei due Istituti comprensivi coinvolti ,Giuseppina Morreale e Alfio Russo, hanno aderito alla rete nazionale delle scuole dialogiche di cui fanno parte numerosi istituti di tutta Italia nel convincimento che le pratiche dialogiche adottate in ambito educativo possano essere un valore aggiunto nell’ affrontare tematiche complesse sia a livello emotivo-relazionale, sia a livello organizzativo-gestionale.