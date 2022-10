Presentato il Premio Pippo Montalbano 2022: ecco i volti e le motivazioni

nel Foyer Pippo Montalbano del Teatro Luigi Pirandello è stata presentata la XIIIesima edizione del Premio dedicato al grande attore e grande uomo scomparso, Pippo Montalbano. Il prestigioso riconoscimento sarà conferito al musicista Giovanni Buzzurro, allo scrittore Beniamino Biondi, all’artista Sergio Criminisi, all’imprenditore Enzo Bellavia, all’avvocato Giuseppe Taibi e alla scrittrice Maria Concetta De Marco. Il Premio verrà assegnato anche all’Attore Salvatore Totò Cascio, protagonista di “Nuovo cinema Paradiso” di Tornatore, mentre i Premi alla Carriera verranno consegnati a due tra i più grandi Attori Siciliani: Lucia Sardo e Paride Benassai.

Alla conferenza stampa di presentazione erano presenti le figlie di Pippo Montalbano: Caterina e Rosa Maria, l’Assessore Costantino Ciulla, il Direttore della Fondazione Teatro Pirandello Salvo Prestia, l’Attrice Barbara Capucci che condurrà la serata, il Regista Giò Di Falco, e gli altri membri della Commissione del Premio e Soci dell’Associazione “Il libero canto di Calliope” che produce l’evento, la Poetessa Daniela Ilardi, alcuni dei premiati e degli artisti protagonisti. A promuovere l’evento sono proprio le figlie dell’indimenticabile Pippo, insieme al loro fratello Salvatore, che quest’anno hanno annunciato anche l’uscita di un libro dedicato alla vita del loro amato padre, con aneddoti e racconti inediti, alcuni anche divertenti. A scrivere il volume, dal titolo “Tra Sentiero e Bruma”, edito da Medinova, è stato proprio il figlio, Salvatore.

Alla cerimonia di consegna del Premio Pippo Montalbano, che è in programma sabato 8 ottobre al Teatro Pirandello, con ingresso libero, sono previsti gli interventi artistici del cantante Lillo Puccio, reduce dall’evento musicale “Mogol Battisti” a Paestum qualche settimana fa, e del giovane tenore Andrea Donzella.

La serata verrà presentata dall’attrice Barbara Capucci che, insieme al Decano degli Attori agrigentini Nino Bellomo, leggerà alcune pagine del libro dedicato alla vita di Pippo Montalbano. La regia sarà affidata a Giò Di Falco ed a Marco Savatteri che cureranno anche la sceneggiatura.

L’evento nasce con l’obiettivo di tenere viva la memoria di Pippo Montalbano, premiando l’impegno di coloro che si distinguono e si spendono per lo sviluppo culturale ed artistico del territorio e che in qualche modo sono legati alla memoria e al nome del compianto attore agrigentino scomparso l’8 marzo del 2009.

Di seguito le motivazioni delle nove personalità che riceveranno il Premio Pippo Montalbano.

PARIDE BENASSAI Riconosciuta e apprezzata eccellenza del panorama artistico nazionale, l’Attore Paride Benassai nella sua lunga e brillante carriera ha sempre saputo incarnare e rappresentare i caratteri peculiari della Sicilia, sua terra di origine, attraverso il suo straordinario modo di interpretare e caratterizzare i suoi personaggi, passando con estrema disinvoltura da ruoli comici a quelli tragici. Questo riconoscimento va all’Attore, all’Autore, al Direttore Artistico, al Regista, ma anche, e non ultimo, al suo profondo e sentito impegno sociale, culminato in iniziative di grande rilievo quali le attività di laboratorio teatrale svolte insieme ai detenuti del Carcere Ucciardone di Palermo, declinando un nobile uso dell’arte quale mezzo di riscatto e di integrazione. Premio Pippo Montalbano 2022 alla carriera a Paride Benassai.

LUCIA SARDO Una serie interminabile di magistrali interpretazioni consegnate alla storia del cinema, della televisione e del teatro, continuano a costellare la sua luminosa carriera consacrando Lucia Sardo come una delle più grandi attrici italiane. Con la sua espressività e la sua attitudine è riuscita a diventare parte integrante dei personaggi che ha interpretato fino quasi a confonderne, per lo spettatore, le connotazioni personali. Indimenticabile, tra tante, la sua interpretazione di Felicia Impastato ne “I cento passi” e quella di Nonna Maria in “Picciridda”, grazie alle quali è stata candidata ai Nastri d’Argento. Da anni dirige un prestigioso laboratorio teatrale a Catania che rappresenta un importante punto di riferimento nel territorio siciliano per tutti i giovani che sognano di fare della recitazione il proprio mestiere. Premio Pippo Montalbano 2022 alla carriera a Lucia Sardo. Nel corso della manifestazione verranno conferiti altri tre premi speciali che saranno svelati soltanto durante la stessa serata.

ENZO BELLAVIA Imprenditore da sempre generosamente impegnato nella promozione del territorio, ha contribuito in maniera fondamentale a qualificare Agrigento quale riconosciuto punto di riferimento nei circuiti dei grandi eventi teatrali e musicali. La sua inesauribile attività ha contribuito notevolmente, attraverso l’organizzazione di alcuni dei più grandi eventi artistici degli ultimi 25 anni, allo sviluppo economico della città esaltandone ed espandendone l’attrattività e l’indotto turistico. Presiede la Fondazione Teatro Valle dei Templi, istituzione costituita proprio per continuare a gestire i suoi importanti progetti, con tutti i servizi urbani di supporto. Ha ideato, costruito e gestito il Centro “Sport Village”, una struttura che offre, tra le altre cose, una bellissima piscina usufruibile da tutti, soprattutto dai giovani del territorio nei confronti dei quali ha sempre mostrato particolare sensibilità. Premio Pippo Montalbano 2022 ad Enzo Bellavia.

BENIAMINO BIONDI Intellettuale agrigentino, da sempre ha contribuito alla crescita culturale di Agrigento attraverso approfonditi studi e iniziative di grande pregio. Critico cinematografico, docente universitario, collaboratore di numerosi giornali e riviste, scrittore, poeta ed autore di diverse opere letterarie. E’ uno dei maggiori studiosi a livello europeo del cinema giapponese e a lui si deve la riscoperta dello scrittore e drammaturgo agrigentino Ezio D’Arrico, padre del teatro dell’assurdo. Dirige diverse rassegne cinematografiche e organizza numerosi incontri sempre finalizzati alla promozione di testi di autori contemporanei. Premio Pippo Montalbano 2022 a Beniamino Biondi.

GIOVANNI BUZZURRO Musicista agrigentino esercita da alcuni anni la sua professione artistica in Messico ma non ha mai perso i contatti con la sua terra di origine. Bassista e produttore musicale si esibisce con successo sui palchi di tutto il mondo da circa 40 anni. Turnista per cantanti di fama internazionale e coordinatore per il Messico del MAIE, Movimento Associativo degli Italiani all’Estero. Presidente del Comites del Messico, istituzione sotto il patrocinio del Ministero degli Esteri. Da sempre contribuisce, attraverso la sua musica, a valorizzare anche le tradizioni popolari agrigentine e siciliane, riscuotendo importanti consensi e prestigiosi riconoscimenti. Premio Pippo Montalbano 2022 a Giovanni Buzzurro

SERGIO CRIMINISI Pittore, vignettista e decoratore agrigentino ha da sempre utilizzato la sua arte come veicolo di messaggi sociali, oltre che per divertimento e svago. Attraverso la sua matita e i suoi colori riesce con magistrale intuizione a rappresentare episodi che caratterizzano i nostri tempi; inoltre la sua opera si presta a convogliare l’attenzione, attraverso l’intelligente e arguto ricorso alla satira, all’ironia, ma anche a un sottile ed elegante disappunto, verso alcuni eventi che interessano Agrigento, sua città di origine alla quale è sempre rimasto legato. Dopo gli enormi consensi riscossi nelle sue apparizioni in importanti trasmissioni televisive quali Piazza Grande, Al Posto Tuo, Verdetto Finale, e dopo aver ideato ed eseguito con successo il progetto delle t-shirt decorate a mano, di recente ha realizzato l’etichetta della bottiglia d’acqua San Benedetto, riscuotendo un enorme successo. Premio Pippo Montalbano 2022 a Sergio Criminisi.

MARIA CONCETTA DE MARCO Stimata scrittrice agrigentina, ha pubblicato alcune splendide raccolte di racconti ottenendo un grandissimo numero di riconoscimenti in vari concorsi letterari lungo tutto il territorio nazionale, contribuendo, con la sua penna raffinata, ad esportare un’immagine colta e delicata della Sicilia e della sua Agrigento, tenendone alto il buon nome e il prestigio. Fa parte della squadra che cura l’editing dei volumi in pubblicazione per la Casa Editrice Medinova, che si è occupata della pubblicazione di tutti i suoi libri, con la quale mantiene e cura importanti e fattivi rapporti di collaborazione. Da sempre appassionata della lettura, presiede e gestisce nelle vesti di moderatrice moltissime iniziative culturali della città di Agrigento alla quale è legata da un amore profondo e viscerale. Premio Pippo Montalbano 2022 a Maria Concetta De Marco.

GIUSEPPE TAIBI Capo Delegazione Fai (Fondo per l’Ambiente) per la provincia di Agrigento, Ente che si occupa prevalentemente della valorizzazione del patrimonio storico-artistico italiano, del paesaggio e dell’ambiente. Numerose sono state e continuano a essere, grazie al suo intuito e al suo prezioso contributo, le iniziative della delegazione Fai agrigentina, peraltro socia della “Strada degli scrittori”. Di grande rilievo il collaborativo e proficuo rapporto con le Istituzioni locali e, particolarmente, con il Parco Archeologico Valle dei Templi. L’Avvocato Taibi, stimato delegato interpaese Italia-Australia, rappresenta anche il Consorzio Universitario di Agrigento con le Università Australiane, realizzato al fine di ideare e portare a termine importanti progetti comuni. Attualmente è noto ed apprezzato il suo impegno nelle interessanti iniziative mirate a promuovere Agrigento Capitale della Cultura 2025. Premio Pippo Montalbano 2022 a Giuseppe Taibi

SALVATORE TOTO’ CASCIO All’età di nove anni con la sua eccezionale interpretazione contribuisce al successo del film Premio Oscar “Nuovo Cinema Paradiso” che gli porta un grande successo internazionale, consegnandolo alla storia del cinema. Ottiene in quella occasione il “British Academy of Film and Television Arts” nella categoria “Attore non protagonista”, riuscendo con la sua spontaneità, con la sua naturale bravura e con il suo talento oltre che con il suo simpatico accento siciliano, a conquistare il pubblico e i suoi prestigiosi colleghi sul set. Espressione di uno spirito siciliano, scanzonato e un po’ indisciplinato, incarna perfettamente il tipico ragazzo dalle grandi doti, costretto a lasciare la sua terra per raggiungere il successo. Il giovane Totò diventa un personaggio televisivo partecipando da bambino al Maurizio Costanzo Show riuscendo con la sua spontaneità e la sua bravura a lasciare negli ospiti della trasmissione e negli spettatori un profondo segno di sincera simpatia. Recentemente ha pubblicato un libro di forte impatto sociale “La gloria e la prova” che lo tiene impegnato per la relativa promozione in tutto il territorio nazionale. Premio Pippo Montalbano 2022 a Salvatore Cascio.

La manifestazione è organizzata dall’Associazione “Il Libero Canto di Calliope”, con il patrocinio del Comune di Agrigento, del Parco Archeologico e Paesaggistico Valle dei Templi, della Fondazione Teatro Luigi Pirandello, della Regione Siciliana, Assessorato Sport Turismo e Spettacolo, del Distretto Turistico Valle dei Templi (Costa del Mito).