“A spasso con le maschere” da Nottingham a Campobello di Licata

Concluso con successo il workshop sulla “Commedia dell’Arte” che ha avuto luogo a Campobello di

Licata.

L’evento, organizzato dall’associazione Helios Artisti Associati A.P.S. di Campobello di Licata, ha visto partecipi attori, registi e operatori del teatro dell’hinterland campobellese.

I corsisti, durante le giornate di formazione hanno avuto la possibilità di conoscere ed apprezzare le eccellenti qualità artistiche e professionali di Antonio Venturino, formatore di origini siciliane già da molti anni residente a Nottingham in Inghilterra.

Lillo Ciotta: è stato un momento di crescita artistica e personale grazie alla bravura di Antonio Venturino che, attraverso la sua umiltà e l’eccellente preparazione, ha saputo trasmettere il suo sapere a tutti i partecipanti. La commedia dell’arte è il punto di partenza del teatro, e noi operatori dello spettacolo ne abbiamo avuto la conferma grazie al modo semplice del formatore nel saper trasmettere ad ognuno di noi la sua esperienza vissuta nei più importanti teatri d’Europa.

Antonio Venturino: torno in Sicilia sempre con enorme piacere, perché ritrovare i luoghi della mia infanzia significa per me rivivere i momenti vissuti nella mia città di origine, Piazza Armerina, dove ancora conservo amici e parenti sempre pronti ad accogliermi con affetto. Il mio ritorno diventa ancora più piacevole se, oltre agli affetti familiari, grazie alla mia attività teatrale, riesco a conoscere nuove persone speciali che, nonostante le difficoltà, continuano testardamente a dedicare parte della loro vita al teatro e al loro pubblico. Il workshop di Campobello di Licata per me è stato occasione di scambio di idee e di esperienze personali ma soprattutto è stato momento di crescita. Lo stare insieme con chi ama veramente il teatro incoraggia noi operatori a continuare a studiare e, perché no, a sperimentare nuove forme di teatro. Con l’occasione ringrazio il regista della compagnia “Quelli della Parnasso” e tutti i partecipanti al corso per la loro calorosa accoglienza e per avermi dato la possibilità di poter dialogare con loro in perfetto siciliano. Ringrazio inoltre l’artista Tano Avanzato per avermi magistralmente guidato all’interno della Valle delle Pietre Dipinte nel viaggio dentro la “Divina Commedia” di Campobello di Licata.