Sindaci agrigentini e agricoltori in sit in dinanzi la Prefettura di Agrigento

Sit-in di protesta stamani dinanzi la Prefettura di Agrigento da parte dei sindaci e amministratori nonché agricoltori per difendere l’olio e l’agricoltura in generale. Il comparto è in profonda crisi per via delle bollette. Le zone montane della provincia agrigentina sono quelle più colpite. L’Amministrazione comunale di Cianciana, sempre a fianco dei cittadini, è stata rappresentata dall’assessore Liborio Curaba che assieme ad altri sindaci ha incontrato subito dopo il Prefetto Cocciufa.

“La situazione del comparto agricolo sta attraversando una crisi senza precedenti – dice Curaba – e con la stagione olearia la situazione è ulteriormente precipitata perché i frantoi sono in difficoltà visto che essendo aperti soli pochi mesi all’anno, non sanno che bollette arriveranno a fine novembre. Proprio per questo motivo chi ha deciso di aprire pratica dei prezzi non accessibili ai produttori. Abbiamo chiesto al massimo rappresentante dello Stato in provincia di muoverci tutti assieme, con un tavolo permanente come ha chiesto ieri la Terza commissione del Libero Consorzio di Agrigento perché dobbiamo uscire da questa impasse prima che sia troppo tardi, prima che molte aziende abbassino per sempre le saracinesche. In una provincia già di per sè complicata sotto l’aspetto socio economico, anche la chiusura di una sola azienda rappresenta un danno incalcolabile. Ringrazio il Presidente dell’associazione Terra e vita, Giuseppe D’Angelo, di Cianciana per il contributo che ha dato alla manifestazione”.