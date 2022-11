Importante riconoscimento per il brano“Il sorriso di Dio”, dedicato al Beato Giovanni Paolo I

Nell’ambito dell’XI Edizione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino”, organizzato dall’Associazione Nova Sociale Onlus di Nocera Superiore, presieduta dalla Prof.ssa Mariaconsiglia Federico, è stato conferito nella Sezione Poesia un importante riconoscimento al brano”Il sorriso di Dio”, dedicato al Beato Giovanni Paolo I. La prestigiosa iniziativa, curata dal Prof. Domenico Mastino, che si è svolta il 23 Ottobre scorso nella splendida cornice del Battistero paleocristiano di Santa Maria Maggiore di Nocera Superiore (Salerno), è intitolata alla memoria del famoso industriale e filantropo nocerino degli anni Sessanta, Cav. Matteo Sorrentino, ed è rivolta a poeti, narratori e saggisti italiani e stranieri. È nata per volere degli stessi eredi Sorrentino, per ricordare quell’amore verso la cultura, la famiglia e le radici che caratterizzavano papà Matteo. L’evento si fregia dell’Alto riconoscimento del Presidente della Repubblica, del Presidente del Senato e della Camera dei deputati e del Patrocinio della Regione Campania, della Provincia di Salerno, dei Comuni di Nocera Superiore, Nocera Inferiore, Roccapiemonte, Cava de’ Tirreni, Pagani, Castel San Giorgio, Siano e dell’Ente Provinciale per il turismo di Salerno. Ha condotto la manifestazione Luisa Trezza, giornalista della testata La Città di Salerno, che ha coordinato i vari momenti con grande maestria. La qualificata Giuria del Premio è stata presieduta dalla Prof.ssa Mariaconsiglia Federico, Presidente dell’Associazione Nova Sociale Onlus, che ha così motivato l’assegnazione del riconoscimento al brano “Il sorriso di Dio”: “Attraverso i versi del poeta Rosario La Greca, la voce di Fiorella Barnabei, le musiche del M° Daniele Falasca e il video di Alba Terranova, il brano è un emozionante e commovente tributo al sorriso e alla dolcezza indimenticabili di Papa Giovanni Paolo I, in occasione della sua Beatificazione avvenuta il 4 Settembre scorso”. L’opera, che è stata realizzata a livello devozionale, ha ricevuto e continua a ricevere grandi apprezzamenti da ogni parte d’Italia e anche dall’estero, pubblicata sul Canale YouTube, in quasi due mesi ha totalizzato quasi 12.000 visualizzazioni. Per vedere il video



Autore: Rosario La Greca (promotore del canto)