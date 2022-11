Al museo di Trapani via al restauro di tre preziosi dipinti, il cantiere aperto alle visite

Al Museo di Trapani un cantiere aperto per il restauro di tre tele. Dal 22 novembre e fino alla fine del mese, al Museo regionale Pepoli di Trapani sarà possibile assistere alle operazioni di restauro dei tre dipinti.

Le opere – una “Natura morta con frutta” di Giovan Battista Ruoppolo della seconda metà del XVII secolo, “Natura morta con colombi” e “Natura morta con cavie” di Pietro Navarra della fine del XVII secolo, saranno restaurate grazie a un intervento finanziato dalla Regione Siciliana tramite l’assessorato regionale dei Beni culturali e dell’identità siciliana.

A eseguire i lavori la ditta “La Partenope restauri” di Elena Vetere, sotto l’alta sorveglianza della Soprintendenza di Trapani. “In un momento in cui le opere d’arte vengono minacciate da gruppi di attivisti – dice l’assessore Elvira Amata – noi intendiamo accrescere le occasioni per aprire i nostri musei e far conoscere le attività di cura che si effettuano dietro le quinte per il mantenimento delle opere d’arte. Un lavoro certosino fatto con grandissima professionalità da maestranze specializzate. Un’ importante opportunità per promuovere, in particolare presso le giovani generazioni, la conoscenza delle tecniche di conservazione e restauro dei beni culturali, ma anche la possibilità di scelte lavorative di nicchia spesso ignorate dalla maggior parte dei ragazzi”.

I dipinti preziosi testimoni della cultura figurativa napoletana

I dipinti da restaurare, espressione della cultura figurativa napoletana della seconda metà del Seicento, sono abitualmente esposti nella Sala del Museo dedicata alla “natura morta” dove si trovano, tra le altre, tre pregevoli opere del fiammingo Abraham Brueghel. Le tre tele appartengono a un genere che ebbe ampia diffusione nell’Italia centro-meridionale tra ‘600 e ‘700, utilizzato prevalentemente nell’ambito delle dimore signorili come arredo di sontuosi saloni da pranzo e particolarmente apprezzato dai collezionisti ottocenteschi. Nella tela del Ruoppolo – che fa parte della collezione Fardella – cocomeri, grappoli d’uva, pesche, melagrane, susine, mele cotogne sono plasticamente modellati da una limpida luce che ne fa brillare le vivaci cromie, mentre nelle due tele del Navarra – già in collezione Pepoli – si coglie la peculiare stesura pittorica del maestro, sinteticamente moderna, pastosa e materica, che si coagula rendendo vibranti le superfici.