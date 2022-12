Ravanusa un anno dopo, Savarino: “oggi è il tempo del ricordo non delle polemiche”

“Un boato e la tragedia è avvenuta, la morte ingiusta a pochi giorni dal Natale, un dolore lacerante che ha colpito troppe famiglie, che ha colpito tutti noi. Oggi è il tempo del ricordo, non delle polemiche, la regione è stata vicina subito, concretamente, e anche dopo per la ricostruzione. Prima si chiude la voragine e prima si riusciranno a lenire le ferite, sapendo che non si saneranno mai del tutto. Ho chiesto all’amministrazione comunale di intestare il parco che nascerà al centro della deflagrazione, all’unico bimbo che non potrà giocarci mai: il giardino di Samuele”. Questo il messaggio del deputato regionale Giusi Savarino.