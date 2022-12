Un regalo Trend per Natale e non solo

Siamo in pieno periodo natalizio e la corsa al regalo dell’ultimo momento è sempre un’incognita, ma per risolvere il problema abbiamo provato un eStore con oltre 5000 articoli su cui scegliere per fare il regalo a persone care e amici.

Il negozio online è Trendhim.it una realtà consolidata nel tempo che vanta una fiducia garantita da oltre 2500 feedback positivi su Trustpilot, visionando l’ampio catalogo ci siamo imbattuti in sezioni molto ordinate che aiutavano nella scelta, dagli anelli ai bracciali, dalle collane alle borse e perfino una sezione dedicata alla cura della barba.

I prezzi sono alla portata di tutti e la nostra scelta alla fine è caduta su una Collana orisun andrew con sodalite e un anello in acciaio nero lucido, effettuare l’ordine e procedere al pagamento è molto semplice, le schermate sono piene di informazioni e facilmente usabili anche da chi è poco avvezzo agli acquisti online, inoltre il servizio clienti è attivo dalle 9 alle 17.

La spedizione, gratuita superando i 39 euro di acquisti, è avvenuta dopo qualche ora e la consegna è stata rapida tramite vettore espresso, la scatola di viaggio è molto elegante e personalizzata, all’apertura con molta sorpresa abbiamo trovato dei sacchettini in stoffa serigrafati pronti per confezionare il regalo.

L’esperienza positiva ci porterà a continuare gli acquisti anche per le tante occasioni durante l’anno, vi consigliamo di visionare il catalogo, troverete sicuramente un prezioso oggetto da regalare o regalarsi.