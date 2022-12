Educazione finanziaria: boom di richieste per i libri sulle criptovalute

L’anno che si avvia alla conclusione si è dimostrato oltremodo complesso tanto per i risparmiatori retail quanto per gli operatori professionali: difatti la volatilità, che ha interessato tutte le asset class senza distinzione, ha messo a dura prova la tenuta emotiva anche degli investitori più esperti. Questa considerazione è tanto più vera per il comparto delle criptovalute, sottostanti già particolarmente rischiosi per loro natura, che come già accaduto nel 2018 sono stati caratterizzati da violenti fall down.

Tale condizione ha messo in evidenza ancora una volta l’importanza dell’educazione finanziaria, persino in un settore giovane come quello delle tecnologie digitali: non è un caso se recentemente è stato registrato un forte incremento della richiesta di testi sulle valute virtuali, a testimonianza di una crescente esigenza di formazione.

L’offerta di libri, incentrati su una corretta pianificazione degli investimenti con gli asset digitali, è estremamente variegata nonostante gli argomenti trattati riguardino tematiche sicuramente di nicchia; pertanto può risultare di grande utilità farsi introdurre in questo mondo da professionisti del settore. Proprio con lo scopo di fornire un supporto ai propri lettori, guidatradingonline.net, portale specializzato sugli investimenti con le nuove tecnologie, ha pubblicato una guida in cui sono recensiti i migliori libri sulle criptovalute attualmente disponibili.

L’aspetto notevole del lavoro, portato avanti dalla redazione, risiede nella ricerca e nella valutazione non solo di testi a pagamento, ma anche di valide risorse che i risparmiatori possono consultare gratuitamente, prima di addentrarsi nel settore con letture più complesse.

Libri sulle criptovalute: una panoramica dei testi italiani

Trade.com ha curato per i propri iscritti la stesura di un manuale gratuito in formato elettronico: gli investitori, desiderosi di approcciare velocemente il mondo crypto, troveranno l’ebook molto interessante, in quanto è dato ampio spazio alle descrizione delle varie modalità operative sugli asset digitati e all’analisi della strategie più utilizzate dagli esperti del settore.

Un altro testo particolarmente indicato per i principianti è Bitcoin, criptovalute, blockchain spiegate facili: La guida completa alle criptovalute per chi parte da zero. L’autore Cesare Bianchi, uno dei massimi esperti in ambito crypto, accompagna il lettore alla scoperta delle funzioni basilari della blockchain e di tutte le applicazioni che gravitano attorno ad essa.

Rivolgendo lo sguardo verso un segmento dell’ecosistema digitale, non si può non citare il componimento di Roberto Garavaglia: Tutto sugli NFT, crypto art, token, blockchain e loro applicazioni. Il libro è incentrato, come si evince dal titolo, su tematiche inerenti i campi di applicazione dei Non Fungible Token: un percorso capace di unire mondi diversi come quello dell’arte e quello del gaming.

Naturalmente nel settore delle criptovalute gli attori del mercato operano su scala globale, per questo motivo una fetta importante della produzione letteraria è riconducibile ad autori stranieri; sulla scorta di tale considerazione gli esperti di guidatradingonline.net nella loro analisi hanno dedicato uno spazio considerevole anche ai testi in lingua originale inglese.

Criptovalute: i testi più interessanti degli autori stranieri

The Bitcoin Standard: The decentralized alternative to central banking di Saifedean Ammous è riconosciuta unanimemente come la Bibbia dei crypto holders, trattandosi di un compendio di tutte le nozioni, che riguardano le tecnologie digitali, e soprattutto di un trattato che illustra i motivi per cui le stesse con il passare del tempo permeeranno sempre più la vita di tutti i gironi.

Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps è un testo curato da Andreas M. Antonopoulos in cui vengono analizzate le caratteristiche della seconda criptovaluta in ordine di importanza dopo Bitcoin e in cui sono spiegati i motivi per cui la sua tecnologia potrebbe strappare il primato nel settore.

Nik Patel nel suo componimento An Altcoin Trader’s Handbook Paperback tratta, come si evince dal titolo del libro, tutte quei progetti riferibili a crypto emergenti che si discostano dal solco tracciato dai Coin Big Cap.